РФ атаковала Черниговщину 'Шахедами': под ударом была гражданская инфраструктура

В ночь с понедельника на вторник, 13 августа, российские оккупационные войска атаковали Украину ударными БПЛА, взрывы прогремели в Черниговской области. Там враг бил по гражданской инфраструктуре.

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Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Сначала стало известно об атаке на город Бахмач Нежинского района.

"Снова враг бьет по гражданской инфраструктуре области. Бахмач. Россия – террорист", – написал Чаус.

Позже он сообщил, что в области имели место несколько атак вражеских беспилотников. Целями каждой из них была гражданская инфраструктура.

"Предварительно без пострадавших. Соответствующие службы устраняют последствия. Спасибо им и нашим Силам обороны", – добавили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в ночь на 11 августа атаковала Украину баллистическими ракетами и "Шахедами". В пригороде Киева, на Полтавщине и Хмельнитчине во время воздушной тревоги раздались взрывы, на Ривненщине, Днепропетровщине и Виннитчине сообщали о работе ПВО.

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