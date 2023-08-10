Раздел Украины, тайный 'заговор' и штурм Банковой: в Киеве возле Лавры раздавали пророссийские пропагандистские листовки. Фото

В Киеве возле Киево-Печерской лавры неизвестные раздавали прохожим пророссийские листовки. В них речь идет о планах то ли разделить Украину, то ли "зачистить" ее от украинцев.

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В то же время авторы листовок, пересыпая их сногсшибательными теориями заговора, одновременно рассказывают и о намерениях евреев забрать себе украинскую землю, и о "еврейских погромах", которые якобы готовят украинские националисты чуть ли не вместе с наемниками ЧВК "Вагнер". Образец подобного "творчества душевнобольных" появился в распоряжении OBOZREVATEL.

Возле Киево-Печерской лавры, где прихожане УПЦ МП и разного рода провокаторы мешают работе сотрудников национального заповедника "Киево-Печерская лавра" и представителям Минкульт провести проверки помещений, ранее арендованных УПЦ МП, 10 августа раздавали странные листовки.

В лучших традициях "православия" в его российском толковании они пересыпаны антисемитскими призывами и высказываниями и содержат целый спектр российских нарративов, направленных на расшатывание внутренней общественно-политической ситуации в Украине.

Нашлось в листовках место для целого спектра самых причудливых "теорий заговоров". По одной из них, украинская армия при поддержке военных НАТО якобы умышленно уничтожает украинские города, а власть "создает" предпосылки для того, чтобы украинцы массово выезжали за пределы Украины. На их место, согласно полету больной фантазии авторов этого "шедевра", уже планируют заселиться евреи. В конце концов именно они, уверяют пропагандисты, и являются авторами плана по уничтожению нашего государства.

В то же время, очевидно, забыв о "еврейских корнях" заговора, авторы открытки вдруг прогнозируют "еврейские погромы", которые устроят украинские националисты и наемники ЧВК "Вагнер" (последние якобы для этого сейчас перебрасывают из Африки). Также в листовках прогнозируется "штурм Банковой", потому что там, мол, засел президент Украины Владимир Зеленский, являющийся евреем по этнической принадлежности. В этом факте авторы листовки усматривают доказательство уже другого сговора с неуказанными бенефициарами, предусматривающее "ликвидацию с 250 млн до 50 млн славян и породнившихся с ними евреев".

Также в листовках говорится о "концлагерях для пророссийских жителей Одесщины", упоминаются военначальники Адольфа Гитлера, якобы находящееся под полным контролем ФСБ РФ руководство силовых структур Украины, намерения Запада превратить Украину в "аграрный придаток", "предательство" украинской власти в лице президента и оскорбления в адрес представителей СБУ. Нашлось также место для утверждения о том, что ни у НАТО, ни в ЕС Украину никто не возьмет.

Кроме того, эта "выжимка" из ключевых тезисов российской пропаганды не могла обойтись без распространения нарратива о неминуемом разделе Украины между РФ и Польшей. Правда, в отличие от топ-пропагандистов российского телевидения, в листовках так и не смогли окончательно решить, где же будет проходить "линия разделения".

Подобные открытки с набором концентрированного бреда сейчас раздают в сердце Киева, в разгар полномасштабной войны с Россией. Они направлены на людей с низким уровнем критического мышления, и несомненно способны повлиять на тех людей, которые до сих пор блокируют Киево-Печерскую лавру и за полтора года полномасштабной войны так и не смогли найти ответ на вопрос, является ли Россия агрессором, а также видят некую "неоднозначность" в российских ракетах, разрушающих украинские города и убивающих наших людей.

И пока распространители и авторы этой пропаганды делают это совершенно безнаказанно.

Напомним, накануне суд признал законным расторжение договора между УПЦ МП и Киево-Печерской лаврой. В Министерстве культуры и информационной политики объяснили, что своим решением суд отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Московский патриархат и дальше хотел пользоваться зданиями и другим имуществом Заповедника, являющимся государственной собственностью.

Прежде Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля.

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