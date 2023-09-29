Расстреливал гражданское население в Харьковской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 22-летнему оккупанту Станиславу Шматову из Самарской области. Захватчик вместе с другими оккупантами из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ во время оккупации Харьковщины расстреливал дома вместе со спрятавшимися внутри людьми.

Тогда при участии Шматова было разрушено семь частных домов, ранения получили семь мирных жителей. Своими действиями оккупант хвастался во время телефонных разговоров с родственниками из РФ. Подробности рассказали в СБУ и Офисе генерального прокурора Украины.

Сотрудники Службы собрали доказательную базу на российского оккупанта, совершавшего военные преступления во время боев в Харьковской области. Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 22-летний Станислав Шматов в составе 15-й ОМСБр ВС РФ участвовал в штурме населённого пункта Пески-Радьковские Изюмского района.

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Эта бригада в свое время выполняла так называемые миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов в Северной Осетии, Приднестровье и Абхазии, а также участвовала в оккупации Россией украинского Крыма.

Установлено, что во время движения российской колонны по улице Мира в Песках-Радьковских оккупанты решили "развлечься" – и расстреливали вдоль всей улицы жилые дома, в которых находились украинцы.

"Применили разные виды вооружения – пушки, гранатометы, крупнокалиберное и личное оружие разного калибра. В результате обстрелов 7 гражданских лиц получили огнестрельные ранения. Разрушены 7 частных домов", – отметили в ОГПУ.

При этом своими действиями 22-летний оккупант из Самарской области гордился. Собственными преступлениями он хвастался в перехваченном СБУ телефонном разговоре с отцом. При этом, по словам Шматова, расстрелами домов они не исчерпывались.

"Военный преступник рассказал своему отцу, как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей... Во время общения захватчик хвастался, как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных", – рассказали о перехваченном разговоре Шматова.

Во время боевых действий против Сил обороны в Харьковской области Шматов был механиком-водителем БТР, из которого расстреливали дома гражданских жителей Харьковщины.

В разговорах с родственниками он заявлял, что его подразделение получило приказ от командира "гасить все", включая дома, автомобили и мирное население.

"Мы сейчас у железной дороги вообще стоим. Здесь вроде село идет, с одной стороны железной дороги – село, и с другой стороны железной дороги – село. Село одно, и просто через него идет железная дорога. Вот, с одной стороны, где мы ехали, мы там все дома рас**рачили, а вот из этого пока еще нет", – рассказывал оккупант в одном из разговоров.

Есть среди перехваченных разговоров оккупанта с отцом и эпизод, где он рассказывает, как оккупанты захватили в плен двух украинских военнослужащих. Одному из них, похвастался Шматов, отрезали ухо, потому что он "не хотел говорить".

"Это еще ему пулю в лоб не пустили или БТРом не четвертовали, так что это еще нормально, мягко. А так можно было просто его поставить вон, и короб от пулемета, 100 патронов "семерок", и просто в него выпустить, короче, "дуршлаг" сделать. Максимум, можно было еще палец отрубить, парочку", – говорил, смеясь, Шматов, в перехваченном разговоре.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты военных преступлений захватчика и его сообщников под Изюмом. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", – отметили в СБУ.

А в ОГПУ заверили, что в настоящее время принимаются меры для объявления военного преступника Шматова в розыск для дальнейшего привлечения его и его сообщников к ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала российскую осведомительницу, которая наводила удары по позициям десантников ВСУ под Бахмутом. Жительница Константиновки передала захватчикам координаты временной дислокации и продвигающиеся к передовой маршруты десантных подразделений ВСУ. Однако сотрудники СБУ вовремя обнаружили этот факт и предупредили командование украинских войск. Это позволило избежать вражеского удара по украинским воинам.