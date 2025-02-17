Ранены спасатели, полицейские и глава МВА: россияне дважды атаковали Константиновку дронами. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 17 февраля, дважды атаковали FPV-дронами Константиновку в Донецкой области. Россияне обстреляли спасателей, доставлявших воду жителям города.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин на своем канале в Telegram. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй – по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям.

"В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации", – рассказал глава ОВА.

Филашкин подчеркнул, что оставаться сейчас на Донетчине, когда фактически вся область стала фронтом, – значит подвергать себя смертельной опасности. Он призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ГСЧС уточнили, что враг специально целился в водителя автомобиля. В результате вражеского обстрела двое спасателей ранены, их доставили в больницу. В настоящее время состояние раненых оценивается как средней тяжести. Автоцистерна с водой повреждена.

"Несмотря на циничность врага, спасатели Донетчины не останавливаются. Они продолжают работать под обстрелами, потому что знают: каждая капля воды – это шанс на жизнь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ днем в понедельник, 17 февраля, дроном-камикадзе атаковали Красногригорьевскую громаду в Никопольском районе Днепропетровщины. Из-за действий военных преступников пострадали пять человек.

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