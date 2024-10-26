Ракетный удар РФ по Днепру убил жену и дочь полицейского: младшего ребенка спасли

В Днепре российские террористы убили жену и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

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Путинская армия ударила баллистической ракетой прямо по жилому дому. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава МВД проинформировал, что всего в Днепре погибли 4 человека. Еще 20 человек получили ранения. Также Клименко подчеркнул, что в Киеве путинские войска убили 14-летнего ребенка, еще 6 жителей поврежденных многоэтажек получили травмы.

В Киевской области в результате ночного удара врага один человек от полученных повреждений скончался в больнице, также пострадал ребенок 2011 года рождения.

"Этой ночью подразделения ГСЧС ликвидировали 7 пожаров, вызванных российскими обстрелами. Полицейские, спасатели – все работали на местах попаданий, на некоторых объектах еще продолжается разбор завалов. Благодарен каждому за службу", – написал Клименко.

Напомним, в Днепре поздним вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно, что есть 19 пострадавших и трое погибших. Из-под завалов спасены женщина и ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 октября в Киеве и области были слышны взрывы. В столице вражеский дрон попал в многоэтажку, были повреждены квартиры на трех этажах, пострадали пять человек. Один человек погиб.

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