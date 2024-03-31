Ракетный удар по Львовщине: под завалами нашли еще одну жертву

Во Львовской области в результате российского массированного воздушного обстрела в ночь на 31 марта выросло количество жертв. По состоянию на 19:20 воскресенья известно уже о двух погибших.

Об этом сообщил руководитель Львовской ОВА (ОГА) Максим Козицкий. Вечером 31 марта он написал в Telegram, что под руинами административного здания объекта критической инфраструктуры найдено еще одно тело. Второй погибший – мужчина.

Указанный объект, который находится на территории Стрыйской городской громады на Львовщине, рано утром 31 марта атаковали крылатые ракеты страны-агрессора России.

По состоянию на 19:20 поисковые работы закончены не были. Чиновник передал родным погибшего свои соболезнования.

Ранее Козицкий заявлял, что в ходе этого обстрела противник ударил по тому же объекту критической инфраструктуры во Львовской области, который был целью агрессора 24 и 29 марта. Разрушено админздание, возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Мэр Стрыя Олег Канивец подтверждал в Facebook, что прилеты были по объекту критической инфраструктуры на территории ОТГ.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 31 марта под ракетно-дроновой атакой находилось несколько регионов Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 из 27 целей (девять крылатых ракет Х-101/555 и девять БПЛА типа Shahed).

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что целью нового комбинированного обстрела были объекты энергетической инфраструктуры.

– Ракеты морского базирования "Калибр" Россия в этот раз не применяла. Однако, как отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, враг "экономил" это вооружение некоторое время и таким образом смог восстановить запасы "Калибров".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!