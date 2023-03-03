В Запорожье продолжается разбор завалов дома, в который попала ракета РФ: обнаружено тела еще двух жертв. Видео

В Запорожье спасатели уже больше суток разбирают завалы жилого дома, разрушенного российской ракетной в ночь на 2 марта, и находят новые тела погибших. По состоянию на 7:00 пятницы, 3 марта, известно о пяти жертвах.

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О том, что на месте военного преступления оккупантов было найдено еще два трупа, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины утром в пятницу. "В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома", – сказано в сообщении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ведомстве отчитались, что с места инцидента было вывезено уже 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

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Ликвидировать последствия вражеского удара помогают сотрудники Мобильно-спасательного центра города Киев, Национальной полиции, коммунальные службы, медики и волонтеры.

Россия ударила ракетой (предварительно, С-300) по многоквартирному дому в Запорожье посреди ночи 2 марта. Экстренные службы спасли 11 человек и двух котов, работали и в темное время суток, используя осветительные башни. Для поисков задействовали кинологические службы.

Разрушено более 10 квартир со второго по пятый этаж. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие здания.

Утром 2 марта Офис генерального прокурора сообщал, что пять человек считались пропавшими без вести, в том числе ребенок. Трое раненых находились в тяжелом состоянии, четверо – в среднем, среди них есть беременная женщина.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт, совершенный российской армией против жителей Запорожья. Он подчеркнул, что РФ хочет превратить каждый день украинцев в день террора.

– Из-под завалов дома спасли девушку, которая пять часов провела под обломками. Екатерина Мельник показала фото, сделанные после российского удара по Запорожью, и назвала 2 марта своим новым днем рождения.

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