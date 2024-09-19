Работали на оккупационные администрации: СБУ задержала двух коллаборанток в Луганской и Харьковской областях. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще двух коллаборанток, работавших на оккупационные администрации врага в Луганской и Харьковской областях. Злоумышленницам грозит тюремный срок по статье о коллаборационизме.

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Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, одна из фигуранток была "заместительницей директора лицея ЛНР", который российские оккупанты создали на базе захваченной школы в оккупированном украинском Луганске.

Она заставила учителей лицея преподавать историю Украины исключительно по "методичкам" страны-агрессора РФ, в которых полностью сфальсифицированы факты становления украинской государственности.

Коллаборантка также восхваляла диктатора Владимира Путина и полномасштабное вторжение РФ, о чем регулярно высказывалась перед школьным сообществом.

В августе 2024 года фигурантка прибыла в Киев через страны ЕС для решения социальных вопросов. Она планировала некоторое время скрыто находиться в городе, а затем вернуться в оккупированный Луганск.

Однако СБУ установила ее местонахождение и задержали в съемной квартире.

42-летняя жительница Луганской области еще в 2014 году пошла на сотрудничество с врагом.

Перед назначением на должность она прошла "курсы переквалификации" в Ростове-на-Дону.

Другую коллаборантку задержали в Харьковской области. 58-летняя жительница Купянска после захвата города устроилась в местную оккупационную администрацию.

На должности она оформляла документацию по техническому обслуживанию военных казарм и оккупационных органов России.

Следователи СБУ сообщили обеим задержанным женщинам о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Продолжаются расследования. Злоумышленницам грозит тюремное заключение, заявили в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской и Харьковской облпрокуратур.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СБУ сообщили о разоблачении в Киеве руководства проектного института нефтяного профиля, помогавшего РФ в восстановлении НПЗ после ударов украинских БПЛА. Задержаны глава правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения.

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