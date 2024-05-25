Работал на врага во время оккупации Купянска: на Харьковщине предатель получил 7 лет тюрьмы

В Харьковской области завершился суд над коллаборантом из Купянского района Харьковской области. Во время оккупации района российскими войсками ветеринар из Двуречной согласился возглавить одну из местных "администраций" и работать на захватчиков.

После освобождения Харьковщины правоохранители разоблачили предателя, собрали доказательства его коллаборационной деятельности, а суд отправил его за решетку на 7 лет. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Купянской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 48-летнего мужчину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности , связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества", – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Рассмотрение дела проводилось Орджоникидзевским районным судом города Харькова.

В суде сторона обвинения доказала, что житель поселка Двуречная Купянского района, до полномасштабного вторжения России в Украину работал ветеринарным врачом, во время оккупации населенного пункта пошел на сотрудничество с врагом. В июле 2022 года мужчина написал соответствующее заявление и оккупанты его назначили "и. о. помощника начальника Двуречанского территориального управления (сельский) Купянской военно-гражданской администрации Харьковской области".

На должности предатель занимался решением социально-бытовых вопросов жителей села Каменка. В частности, он занимался вопросами благоустройства населенного пункта, организовывал выдачу местному населению дров, а также денежных средств в размере 10 000 рублей под видом "гуманитарной помощи" от государства-агрессора.

Когда Купянский район был освобожден силами обороны, предатель понимал, что ему грозит ответственность за содеянное. Он пытался прятаться и даже вместе с семьей переехал на Полтавщину.

Однако, в конце концов, правоохранители его разоблачили.

"Во время судебного разбирательства мужчину свою вину не признал и заявил, что работал на врага, потому что оккупанты ему угрожали и применяли физическое насилие. Однако доказательства предоставлены стороной обвинения, и свидетельские показания, опровергающие версию мужчины, подтверждают виновность коллаборанта.

Напомним, накануне, 24 мая, стало известно, что в Украине была продана квартира предателя Сальдо. Речь идет о квартире Сальдо в Одессе.

Жилье площадью 130 кв. м в престижном районе недалеко от моря продано почти за 3 млн грн. Все эти средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России, заверили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).