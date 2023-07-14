Пытки, психологическое давление и рабский труд: Россия создает целую 'сеть тюрем' для содержания украинцев – АР

Тысячи мирных украинцев содержатся в сети тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях Украины, где они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду. Многих из них оккупанты бросили за решетку даже без предъявления обвинений.

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Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на документ российского правительства, который оказался в распоряжении агентства. Согласно ему, РФ планирует построить еще десятки тюрем.

Журналисты AP поговорили с десятками людей , в том числе с 20 бывшими задержанными, а также бывшими военнопленными, семьями более десятка задержанных гражданских, двумя сотрудниками украинской разведки и переговорщиком от правительства.

"Их слова, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, доставленных Красным Крестом, подтверждают широкомасштабную российскую систему содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими лицами, которая прямо противоречит Женевским конвенциям", – говорится в статье.

Согласно расследованию AP, количество украинских гражданских украинцев в российских тюрьмах исчисляется тысячами.

Российский правозащитник Владимир Осечкин, находящийся в изгнании, сообщил, что в тюрьмах России содержится не менее 4 тыс. мирных жителей, и еще столько же – на оккупированных территориях.

По данным правительства Украины, около 10 тыс. мирных жителей могут быть задержаны, и в ходе масштабного вторжения их количество "быстро росло". Оккупанты могут задерживать теперь за предполагаемые нарушения, такие незначительные, как разговор на украинском языке или просто пребывание молодого человека в оккупированном регионе. Около 150 человек были освобождены на подконтрольной Украине территории.

В полученном документе правительства РФ, изданном в январе, изложены планы по созданию 25 новых колоний и шести центров содержания под стражей на оккупированной территории Украины к 2026 году, пишет AP.

Кроме того, президент страны-агрессора Владимир Путин в мае подписал указ, разрешающий вывозить в РФ людей с территорий, где введено военное положение, включая всю оккупированную Украину.

"Это упрощает депортацию украинцев, сопротивляющихся российской оккупации, вглубь России на неопределенный срок, как это произошло в нескольких случаях, задокументированных AP", – говорится в статье.

Также отмечается, что жестокое обращение с заключенными для российских оккупантов является обычным явлением, включая удары электрическим током, избиения, приводящие к переломам черепа и ребер, а также имитацию удушения.

Каждый бывший заключенный, опрошенный AP, сказал, что пытки были постоянным явлением, и многие собеседники агентства признались, что были свидетелями смертей в тюрьмах оккупантов. В отчете ООН за июнь говорится, что 91% заключенных "описывали пытки и жестокое обращение".

При этом Россия не признает, что держит в заключении мирных жителей, не говоря уже о причинах преследования. Однако некоторых заключенных заставляют выполнять рабский труд при рытье траншей для российских солдат и братских могил.

Пленные служат будущим козырем при обмене на российских военных, хотя международное право запрещает обмен гражданских на военнопленных. ООН также заявила, что есть доказательства того, что мирные жители используются в качестве живого щита вблизи линии фронта, говорится в материале AP.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным расследования российской "Верстки", с началом войны на оккупированных территориях зафиксировано более 100 случаев преследования религиозных организаций, их служителей и паствы. Оккупанты применяют обыски, похищения, допросы и преследования священнослужителей. Кроме того, около 600 храмов и религиозных центров были разрушены во время штурмов украинских городов и сел.

– Захватчики устроили карательную операцию на оккупированной Херсонщине. В ряде населенных пунктов проводят обыски, проверяют телефоны, избивают и пытают украинцев, рассказали в движении АТЕШ.

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