Горит техника, десятки оккупантов лежат в полях: появились кадры последствий российских штурмов под Авдеевкой. Видео

В сеть попали жуткие видео из-под Авдеевки, за захват которой РФ заплатила тысячами жизней своих оккупантов. На опубликованных кадрах видны тела погибших военных страны-агрессора, которые собирают и упаковывают в черные пакеты, а затем в гробах отправляют домой.

Так, одно из видео запечатлело десятки тел, просто лежащих в полях. Другое показывает два горящие БТР и мертвых оккупантов российской штурмовой группы, которая на бронемашинах пыталась атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

Вражеская группа была полностью уничтожена, украинские воины методично добивали захватчиков сбросами гранат с дронов.

Очевидно, российское командование продолжает забрасывать Авдеевское направление пушечным мясом, демонстрируя, что готово платить неограниченным количеством жизней своих военных за захват разбомбленных населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В разведке Британии 29 февраля констатировали, что военные РФ сосредоточили основные наступательные усилия на территории к западу от Авдеевки. Враг пытается воспользоваться тем, что после захвата города у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для обороны.

– 27 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ отошли от Северного и Степного вблизи Авдеевки.

– 26 февраля стало известно, что украинские военные отошли из Ласточкино близ Авдеевки.

– По словам Лиховия, на Авдеевском направлении рельеф местности – в частности каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи – должен помогать в обороне ВСУ.

– В ISW отметили, что армия РФ пытается воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата Авдеевки. Они поддерживают относительно высокий темп наступления в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем ВСУ установят более труднопроходимую оборону.

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