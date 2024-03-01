УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Горит техника, десятки оккупантов лежат в полях: появились кадры последствий российских штурмов под Авдеевкой. Видео

Анна Паскевич
Война против России
2 минуты
15,3 т.
Горит техника, десятки оккупантов лежат в полях: появились кадры последствий российских штурмов под Авдеевкой. Видео

В сеть попали жуткие видео из-под Авдеевки, за захват которой РФ заплатила тысячами жизней своих оккупантов. На опубликованных кадрах видны тела погибших военных страны-агрессора, которые собирают и упаковывают в черные пакеты, а затем в гробах отправляют домой.

Так, одно из видео запечатлело десятки тел, просто лежащих в полях. Другое показывает два горящие БТР и мертвых оккупантов российской штурмовой группы, которая на бронемашинах пыталась атаковать позиции Вооруженных сил Украины.

Вражеская группа была полностью уничтожена, украинские воины методично добивали захватчиков сбросами гранат с дронов.

Горит техника, десятки оккупантов лежат в полях: появились кадры последствий российских штурмов под Авдеевкой. Видео

Очевидно, российское командование продолжает забрасывать Авдеевское направление пушечным мясом, демонстрируя, что готово платить неограниченным количеством жизней своих военных за захват разбомбленных населенных пунктов.

Горит техника, десятки оккупантов лежат в полях: появились кадры последствий российских штурмов под Авдеевкой. Видео

Как сообщал OBOZ.UA:

– В разведке Британии 29 февраля констатировали, что военные РФ сосредоточили основные наступательные усилия на территории к западу от Авдеевки. Враг пытается воспользоваться тем, что после захвата города у украинских сил нет хорошо защищенных позиций для обороны.

– 27 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что ВСУ отошли от Северного и Степного вблизи Авдеевки.

– 26 февраля стало известно, что украинские военные отошли из Ласточкино близ Авдеевки.

– По словам Лиховия, на Авдеевском направлении рельеф местности – в частности каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи – должен помогать в обороне ВСУ.

– В ISW отметили, что армия РФ пытается воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата Авдеевки. Они поддерживают относительно высокий темп наступления в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем ВСУ установят более труднопроходимую оборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!