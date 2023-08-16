Призывал Россию к агрессии: дело в отношении поддержавшего оккупантов экс-нардепа направили в суд

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по отношению к бывшему народному депутату, который призвал Россию напасть на Украину и поддерживал оккупацию РФ украинских территорий. Нардеп также распространял российские фейки о радости жителей временно оккупированных территорий прихода захватчиков и убеждал людей получать российские паспорта.

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Если суд признает экснардепа виновным, ему грозит пять лет заключения, рассказали в полиции Киева. По данным источников OBOZREVATEL, речь идет о бывшем "регионале", сбежавшем в РФ харьковчанине Дмитрии Святаше.

Обвинительный акт в отношении экс-нардепа следователи полиции Киева направили в суд. Его будут судить за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения.

"Фигурант опубликовал на своей странице в социальной сети пост с публичными призывами к военной агрессии Российской Федерации против Украины и поддерживал власти РФ в оккупации территорий нашего государства. Также он использовал пропагандистскую фейковую информацию о том, что украинское население на захваченных территориях Украины положительно относится к оккупантам и убеждал жителей так называемых "освобожденных территорий" проявить свою гражданскую позицию и получить российские паспорта", – говорится в сообщении.

В полиции имя нардепа не назвали, а его фото опубликовали с заблюренным лицом. Однако источники OBOZREVATEL утверждают, что речь идет о бывшем "регионале", депутате пяти созывов Верховной Рады Дмитрии Святаше из Харькова.

Еще в 2004 году Святаш был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича. С 2005 по 2014 год был членом "Партии регионов", после Революции Достоинства вошел в политическую силу "Возрождение".

Имя Святаша неоднократно звучало в громких скандалах, в том числе и с криминальным шлейфом.

Так, 8 октября 2019 года ему было объявлено о подозрении в ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК (подлог официального документа). Святашу инкриминируется сговор с руководством группы компаний "АИС" для мошеннического завладения деньгами, полученными от "УкрСиббанка" в качестве кредитов. По данным прокуратуры, он нанес банку ущерб на 1,1 млрд грн.

16 ноября Святаш был объявлен в розыск в рамках упомянутого уголовного дела.

В настоящее время он скрывается на территории РФ. Нардеп 8 созыва, бывший журналист Мустафа Найем весной 2022 года заявлял, что именно Святаша Россия рассматривала как одного из главных кандидатов на должность гауляйтера Харькова – города, который в апреле прошлого года РФ еще рассчитывала захватить.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко: во время оккупации Киевщины он сбежал в РФ в сопровождении российского спецназа.

Отряд спецназовцев Кремль отправил в поселок Березовка Макаровского района после получения личного обращения от Симоненко по поводу его "эвакуации". Тот лично встречал спецназовцев РФ, когда они приехали в украинский населенный пункт. Он "расквартировал" их в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза".

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