Призвал избегать мобилизации и разжигал рознь: на Закарпатье разоблачили священнослужителя УПЦ МП, оправдывающего агрессию РФ

На Запарпатье сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины разоблачили клирика УПЦ МП, который пытался дестабилизировать ситуацию в регионе и распространял фейки о войне в Украине. В соцсетях и во время общения с прихожанами он также оправдывал вооруженную агрессию РФ против нашего государства, разжигал межэнтническую и межкофессиональную рознь и призывал людей уклоняться от мобилизации.

В настоящее время "священнослужителю", действовавшему в интересах агрессора, сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Подробности сообщили в Национальной полиции и СБУ.

В поле зрения правоохранителей оказался клирик-антисемит УПЦ МП, активно разжигавший религиозную и межнациональную ненависть в регионе, подстрекал верующих против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий. Делал он это как во время личного общения с местными жителями, так и на своей странице в Facebook.

Особое внимание фигурант также уделял оправдыванию агрессивной войной РФ против Украины и пропагандированию антиукраинских тезисов российской пропаганды и тоталитарного режима.

В частности, об агрессии России против Украины он говорил не иначе как о "гражданской войне", призывая украинцев уклоняться от мобилизации.

Следствие пришло к выводу, что клирик УПЦ МП пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.

"В рамках дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила преступный характер распространенных фигурантом сообщений", – отметили в Нацполиции.

Дома у клирика провели обыск, в ходе которого изъяли 2 мобильных телефона и планшет с доказательствами антиукраинской деятельности.

43-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 4 апреля, в СБУ озвучили возможную причину трагедии с ударом по построению бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады на Запорожье. Следователи рассматривают версию со взломом российскими хакерами мессенджера Signal, установленного в телефоне одного из украинских военнослужащих. В этом мессенджере содержались сообщения о времени и месте сбора личного состава бригады для проведения церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что в результате удара российской ракетой Х-59 по прифронтовом селе на Запорожье погибли более 20 украинских военнослужащих. Бойцов 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады командование якобы собрало на построение для вручения наград по случаю Дня артиллериста.