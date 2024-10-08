'Привязывали провода к ногам': российский оккупант рассказал об издевательствах над военными в армии Путина. Аудио

В российской армии, а также в военных учебных заведениях РФ процветает дедовщина и издевательства над личным составом. Оккупанты, в частности, занимаются избиениями своих же сослуживцев, а также применяют к ним пытки, в том числе током.

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В подобных практиках сами россияне не видят ничего предосудительного, напротив – считают, что только таким образом можно стать "настоящим мужиком". Некоторыми подробностями беспредела, царящего в российской армии, поделился один из оккупантов в перехваченном телефонном разговоре с приятелем, учащимся в российском офицерском училище.

Так, судя по рассказу захватчика, нынешняя российская армия в полной мере переняла спектр многолетних практик пыток и издевательств, включая истязания электротоком с помощью полевого телефона – "тапика".

"Мы, знаешь, привязывали провода к ногам человека. Чмошника, знаешь... Есть всегда в роте чмошник. Вот мы ему провода к ногам привязывали и "дозвон" делали. Ох, как он там скакал, еб*ть его на*уй. 70 вольт это больно, нах*й", – со смехом рассказывает россиянин.

В ответ приятель, голоса которого на записи не слышно, видимо, делится своим опытом в вопросе применения "традиций" российской армии в военном учебном заведении. На что оккупант возмущается: почему это, мол, в "учебке" используются те же "методы", что и в армии.

"А я вот не могу понять, а почему это у вас в офицерской училке, нах*й, такие же понты, нах*й, как в обычной армии? Почему так происходит?.. У вас такие же наказания, такая же еб*я, бл**ь. Вас как солдат еб*ли. И дедовщина тоже у вас, получается? Старшаки вас еб*ли, бл**ь?" – интересуется он.

Находится в сегодняшней "второй армии мира" место и для разборок по этническому признаку.

"У нас пришли грузины, кавказцы. Мы, бл*, не будем мыть, не будем убирать... Как п*здили их... В круг, нах*й, кинули... Бл**, ты знаешь, как они потом все пид*расили? Они своими зубными щетками, нах*й, очки, нах*й, мыли. У нас такая рота, нету понятия, с Кавказа ты... Пох*й, бл**ь. Ломает нас все. Всех, все и вся", – рассказал оккупант.

В то же время он возмутился случаями мародерства российских оккупантов, о которых рассказал ему собеседник. Особенно озаботился оккупант "репутацией" оккупационной армии: мол, грабят магазины россияне "в российской форме", а это, по мнению захватчика – "репутационная потеря ох*енная".

Царящие в российской армии дедовщину, изнурительные еженощные "наряды", избиения оккупант считает настоящей "школой жизни".

"А вот эти, которые не служили, или твои там тоже, несчастные, какие они нах*й мужики? Они не видели трудности. Им по еб*лу никто даже не настучал за всю армию. Это что за еб*ный в рот, бл**ь. Сс*куны одни, бл*, получаются, нах*й", – изрек россиянин.

Напомним, ранее о больших проблемах в рядах войск Путина рассказали в ISW. Аналитики констатировали, что во "второй армии мира" процветает пьянство, вымогательство и пытки.

Также сообщалось, что такие же методы Россия использует для "перевоспитания" украинцев на оккупированных территориях. Людей захватчики арестовывают, пытают, понижают в правах, а временами и вовсе убивают.