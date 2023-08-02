Присвоили более 20 млн грн: Нацполиция разоблачила мошенников, которые наживались на автомобилях и квадрокоптерах для ВСУ. Фото и видео

Национальная полиция Украины разоблачила группу мошенников, которая присвоила более 20 миллионов гривен, наживаясь на "продаже" автомобилей и квадрокоптеров для нужд Вооруженных сил Украины. Обманутыми клиентами в большинстве своем были сами военные и волонтеры.

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Об этом сообщили Министерство внутренних дел Украины и Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Организатор схемы и трое его сообщников выкладывали на торговых площадках объявления о продаже легковых автомобилей и дронов для ВСУ по наиболее привлекательным ценам.

Получив предоплату за товар, который должны были доставлять из-за границы, злоумышленники переставали выходить на связь, так и не выполнив заказ.

Подозреваемые действовали на территории пяти областей Украины – Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской, и успели обмануть людей, по предварительным данным, более чем на 20 миллионов гривен.

"Они предлагали продать крайне необходимые для ВСУ в условиях ведения войны товары и мошенническим путем завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 22 обыска по местам регистрации и проживания фигурантов дела. Были изъяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и другие доказательства преступлений.

Организатору схемы и трем его сообщникам сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали военного бухгалтера, незаконно присвоившего более 10 млн гривен из зарплатного фонда морских пехотинцев. Масштабную схему хищения бюджетных средств разоблачили в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВС Украины в Одесской области.

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