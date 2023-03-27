Приревновал к другим: идентифицирован оккупант, убивший украинку в Изюме выстрелом в грудь

Украинские правоохранители идентифицировали военного армии РФ, который во время оккупации Изюма на Харьковщине из ревности убил местную жительницу. Им оказался женатый оккупант из 245-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 62892, Нижегородская область России).

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Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Как отмечается, подозреваемый является замом комбата по вооружению, ему заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, в мае 2022 года российские захватчики в оккупированном Изюме ухаживали за 36-летней женщиной.

Они видели, что она никак не реагирует на их "комплименты", поэтому придумали историю о том, что заберут ее в Россию ради "лучшей жизни".

2 июня женщина подошла к штабу оккупантов, чтобы подключиться к WI-FI и позвонить брату на Ивано-Франковщину.

Из штаба вышел военный, который ревновал украинку к другим, хотя у самого в России оставалась жена.

"В тот день ревность перешла все пределы: он выстрелил женщине прямо в грудь. От выстрела потерпевшая скончалась", – рассказали в прокуратуре.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Напомним, Изюм был временно оккупирован войсками РФ 1 апреля 2022 года. 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили город от захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сентябре после освобождения Изюма в городе обнаружили массовое захоронение более 440 украинских военных и мирных жителей. Все они стали жертвами военных преступлений во время российской оккупации.

– Жена одного из погибших рассказала о зверствах оккупантов в Изюме. Ее 60-летнего мужа застрелили, хотя он был родом из Москвы.

– Перед отступлением из Изюма оккупанты убили отца и сына. Они не дожили до прихода ВСУ всего несколько часов.

– В разбомбленном доме в Изюме чудом уцелело пианино "Украина". Его хозяйка, музыкант, успела эвакуироваться до обстрелов города.

– Вследствие российских обстрелов Изюм разрушен на 80%. Фактически его необходимо отстраивать с нуля, рассказали в ВСУ.