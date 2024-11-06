Приобрело беспрецедентные масштабы: в ОГП зафиксировали новые факты убийства украинских военных во время сдачи в плен.

Украинские правоохранители зафиксировали новые факты убийства наших защитников во время сдачи в плен. Больше всего таких случаев произошло в Донецкой области.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Там отмечают, что эти преступления террористов уже приобрели беспрецедентные масштабы. Всего правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя.

Как уточнил начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко, стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в этом.

В частности, во вторник, 5 ноября, в Донецкой области было зарегистрировано очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, тогда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября близ пгт Вишневое Селидовской территориальной общины, когда еще троих военнопленных расстреляли оккупанты.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных", – говорится в сообщении ОГПУ.

Подчеркивается, что все эти преступления рассматриваются в комплексе. Участие того или иного вооруженного подразделения, конечно, анализируется правоохранителями в каждом конкретном случае.

"Но это не снимает ответственности с командиров, предоставлявших соответствующий приказ", – резюмировал начальник управления.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

Напомним также, украинские десантники 25 октября показали "дорогу смерти" в Курщине. Так оккупанты назвали участок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км, устлан уничтоженной российской техникой.

21 октября стало известно также о том, что вблизи Селидового российские кафиры расстреляли двух пленных украинских защитников. Очередное военное преступление оккупанты совершили 18 октября.

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