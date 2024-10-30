Применили около десяти ракет разных видов: россияне нанесли массированный обстрел по Одесщине

Войска России вечером в среду, 30 октября, ударили ракетами по Одесской области. По предварительным данным, враг применил около десяти ракет разных типов.

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Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

На местах прилетов работают соответствующие службы.

"Российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по нашему региону. Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.

По данным мониторингового канала Monitor, взрывы прогремели в Одесском и Белгород-Днестровском районах области. Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram писал, что было громко и в городе.

Около 20.00 сообщалось об активности трех российских самолетов Су-57, они летели на пусковые рубежи в оккупированной Евпатории. Кроме того, объявлялась угроза баллистики из Крыма.

По предварительным данным, российские оккупационные войска применили две баллистические ракеты Искандер-М и пять крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли авиаудар по поселку Алексеево-Дружковка, расположенном в Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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