Применили около десяти ракет разных видов: россияне нанесли массированный обстрел по Одесщине
Войска России вечером в среду, 30 октября, ударили ракетами по Одесской области. По предварительным данным, враг применил около десяти ракет разных типов.
Информация о последствиях уточняется. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
На местах прилетов работают соответствующие службы.
"Российские террористы нанесли массированный ракетный обстрел по нашему региону. Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесщине. Информация о последствиях будет предоставлена позже. Работают все соответствующие службы", – говорится в сообщении.
По данным мониторингового канала Monitor, взрывы прогремели в Одесском и Белгород-Днестровском районах области. Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram писал, что было громко и в городе.
Около 20.00 сообщалось об активности трех российских самолетов Су-57, они летели на пусковые рубежи в оккупированной Евпатории. Кроме того, объявлялась угроза баллистики из Крыма.
По предварительным данным, российские оккупационные войска применили две баллистические ракеты Искандер-М и пять крылатых управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли авиаудар по поселку Алексеево-Дружковка, расположенном в Донецкой области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе двое детей.
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