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Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Анна Паскевич
Война против России
2 минуты
1,1 т.
Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Четырехлетний мальчик и его отец, погибшие вследствие удара РФ по Киевщине, на момент обстрела были в гостях у бабушки и дедушки ребенка. Их тела обнаружили под завалами частного дома в Броварском районе.

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Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние стабильное. Об этом сообщает телеканал "Мы Украина" с места прилета.

В момент взрыва мужчина и его сын находились на первом этаже дома. Утром их тела обнаружили под завалами.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Возможность восстановления поврежденных домов установят позже, рассказал глава Калиновской общины Вадим Булкот.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

"Сейчас пройдут следственные действия, мы вывезем все, разберем мусор..." – сказал он.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Местные жители вместе пришли разбирать завалы, пытаясь спасти вещи хозяев дома, соседнего с тем, где погибли папа с сыном.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Владелец дома Сергей Лимась рассказал, что сам строил его на протяжении 15 лет.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

"Я переходил из комнаты в комнату и очень здоровый хлопок, очень здоровая взрывная волна. Я упал", – рассказал он.

Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео
Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео
Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео