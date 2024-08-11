Приехал в гости к бабушке и дедушке: новые подробности о 4-летнем мальчике и его папе, которых РФ убила ударом по Киевщине. Видео

Четырехлетний мальчик и его отец, погибшие вследствие удара РФ по Киевщине, на момент обстрела были в гостях у бабушки и дедушки ребенка. Их тела обнаружили под завалами частного дома в Броварском районе.

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Трое пострадавших находятся в больнице, их состояние стабильное. Об этом сообщает телеканал "Мы Украина" с места прилета.

В момент взрыва мужчина и его сын находились на первом этаже дома. Утром их тела обнаружили под завалами.

Возможность восстановления поврежденных домов установят позже, рассказал глава Калиновской общины Вадим Булкот.

"Сейчас пройдут следственные действия, мы вывезем все, разберем мусор..." – сказал он.

Местные жители вместе пришли разбирать завалы, пытаясь спасти вещи хозяев дома, соседнего с тем, где погибли папа с сыном.

Владелец дома Сергей Лимась рассказал, что сам строил его на протяжении 15 лет.

"Я переходил из комнаты в комнату и очень здоровый хлопок, очень здоровая взрывная волна. Я упал", – рассказал он.