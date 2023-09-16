Приехал на похорон брата: в России забили до смерти оккупанта, вернувшегося из Украины

Очередного российского оккупанта, участвовавшего в войне против Украины, в РФ забили до смерти. 38-летний "участник СВО" Дмитрий Терзи нашел свою смерть в российском Екатеринбурге, куда приехал на похороны брата.

Неизвестные избили оккупанта возле воинской части, на территории которой он проживал, оставив его со сломанными ребрами, разорванной селезенкой и проткнутым легким. Подробности истории о карме, настигшей участника агрессивного вторжения за тысячи километров от Украины, сообщило екатеринбургское издание E1.ru.

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По данным издания, 38-летний оккупант Дмитрий Терзи в Екатеринбург приехал на похороны брата: тот погиб в ДТП 4 сентября.

После похорон на остаток "отпуска" оккупант остался в 32-м военном городке в Екатеринбурге. Впрочем, долго этот отпуск не продлился.

10 сентября Терзи, как пишет издание, навещал племянников, а к вечеру сестра привезла его к воинской части. В каком состоянии захватчик находился после похода в гости, российские журналисты не сообщают. Однако пишут, что попрощавшись с сестрой, оккупант не пошел спать в казарму, а уснул на лавочке возле части. А ночью его избила группа неизвестных.

"У него была разорвана селезенка, переломаны рёбра, проткнуто легкое. Его забрала скорая помощь и отвезла в 23-ю горбольницу", – рассказала сестра оккупанта по имени Анна.

Уведомлять родных о случившемся в больнице не сочли нужным. О том, что Терзи находится в реанимации, его сестры узнали только 12 сентября, от его приятеля. Вечером того же дня оккупант умер.

"В справке о смерти сказано, что Дмитрий скончался из-за осложнения травмы, травмы селезенки, а также "травмы, вызванной тупым предметом с неопределенными намерениями, в неуточненном месте". По словам Анны, местные жители рассказали ей, что якобы Дмитрия били несколько человек, у него забрали сумку с документами", – пишет издание.

В то же время, по данным росСМИ, подозреваемый якобы уже задержан.

"Подробности нападения на Дмитрия Терзи остаются неизвестными. Источник "Ъ-Урал" сообщил, что один подозреваемый заключен под стражу. "Обычно в таких делах один фигурант — тот, кто непосредственно наносил повреждения",— пояснил источник. В военном СУ СКР по Екатеринбургу "Ъ-Урал" ответили, что не располагают информацией о смерти военного. В СУ СКР по Свердловской области сказали, что дело находится не в их ведомстве", – пишет еще одно российское издание.

Напомним, ранее в сентябре стало известно, что в России мужчина избил вернувшегося из Украины "вагнеровца" и выпустил в него 13 пуль из травмата. Оккупант выжил, а подозреваемого в "покушении на убийство из хулиганских побуждений" задержали.

Впрочем, "денацификацию" оккупантов проводят не только "благодарные соотечественники", но и сами российские военные. Не так давно в России представители военной полиции забили до смерти "добровольца": им не понравилось, что тот с сослуживцами отправились отдыхать на речку.