При выезде из Бучи стояли авто из расстрелянными детьми: 7-летний очевидец рассказал об ужасах оккупации

Российские оккупанты расстреливали автомобили, которые выезжали из Бучи Киевской области. В результате атаки врага гибли мирные жители, в том числе и дети.

Об этом рассказал очевидец событий, семилетний житель пригорода столицы Давид, передает UNICEF Ukraine. Сейчас ребенок вместе с семьей находится в безопасности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Когда мы ехали (из Бучи – Ред.) некоторые машины уже расстреляли с детками (в уничтоженных авто были мирные жители – Ред.). Когда пролетел очень низко самолет, тогда мне было плохо – меня вырвало… Когда мы ехали я чувствовал, что могут быть неприятности – я был перепуган", – рассказал Давид.

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По словам мамы мальчика, ребенок испытал сильнейший стресс, из-за чего у него почти полдня была рвота.

"Самое страшное до эвакуации – наверное, когда было слышно, как стреляли. Страшно было, что зайдут в дом (российские оккупанты – Ред.) и будут нас выводить, о чем мы слышали", – добавила жительница Бучи.

Напомним, по состоянию на 2 апреля вся территория Киевской области была освобождена от российских оккупантов. В частности, Вооруженные Силы Украины выбили захватчиков из Ирпеня, Бучи, Гостомеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.

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