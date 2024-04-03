Преступления России в Украине: еврокомиссар назвал два варианта создания спецтрибунала

Преступления России в Украине действительно можно расследовать через спецтрибунал. Создать его можно двумя путями: многосторонним соглашением или двусторонним соглашением между Советом Европы и Киевом.

Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, общаясь с журналистами на полях международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге (Нидерланды). Его процитировал "Укринформ".

"Сейчас у нас есть Международный центр по преследованию за преступление агрессии, поэтому мы можем не только собирать и хранить доказательства, но и готовить файл для трибунала. И также мы обсуждаем трибунал. В настоящее время существует два варианта создания такого трибунала: многостороннее соглашение о трибунале или двустороннее соглашение между Советом Европы и Украиной", – сказал Рейндерс.

По его мнению, решение о том, какой способ выбрать, может быть принято в следующем месяце. "Я надеюсь, что в этом году у нас будет это решение", – заявил еврокомиссар.

Следующим главным вопросом будет иммунитет лидеров России.

"Это наш следующий шаг. Так же, как и по вопросу о компенсациях за причиненный ущерб, мы работаем усердно, шаг за шагом, и мы уже многого добились. Я хочу подчеркнуть один момент: мы все это делаем во время войны. Это впервые в истории, когда такая работа проводится во время войны", – подчеркнул специалист. К примеру, Нюрнберг создали после Второй мировой.

Рейндерс добавил: многие задействованные стороны сейчас делают фантастическую работу. "И мы будем продолжать шагать за шагом до самого конца", – подытожил еврокомиссар.

Как писал OBOZ.UA:

– В Гааге заработал международный Реестр ущерба от российской агрессии. Продолжается работа над созданием правового инструмента, на основе которого будет создана Компенсационная комиссия, присуждающая выплаты.

– 2 апреля на конференции в Гааге по поводу ответственности России за преступления в Украине выступил президент Владимир Зеленский.

– На само мероприятие в Нидерланды отправился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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