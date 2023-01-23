Работали минометная батарея и "Краб": ВСУ устроили оккупантам "бавовну" в районе Бахмута. Видео

Украинские военнослужащие показали серию ударов по российским захватчикам в районе Бахмута Донецкой области. Живую силу противника и автомобильную технику под лесопосадкой обнаружили беспилотники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Видео дня

Командование ДШВ Вооруженных сил поделилось соответствующим роликом на своем YouTube-канале. Как видно на видео, в результате "бавовны" оккупанты понесли потери (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Дроны ВСУ зафиксировали на камеру, как оккупанты спокойно отдыхали, некоторые из них лежали на земле. Противник совсем не подозревал, что попал в поле зрения наших БПЛА.

Украинские защитники оперативно передали координаты скопления вражеской живой силы бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб".

"Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора", – рассказали в 71-й отдельной егерской бригаде.

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За минувшие сутки (22 января) украинские воины ликвидировали еще 720 оккупантов и отправили на дно еще один российский военный катер.

В целом на 334-е сутки большой войны потери личного состава армии РФ достигли 121 480 военнослужащих. Детальную статистику от Генштаба ВС Украины можно найти по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Защитники Соледара провели успешную "демилитаризацию" группы солдат ВС РФ, пытавшихся провести штурм 21 января. Было ликвидировано более двух десятков врагов.

– Ранее Associated Press показало видео ювелирной работы украинских минометчиков с использованием трофейных российских снарядов.

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