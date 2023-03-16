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Планы оккупантов на штурм провалились: ССО ВСУ "отминусовали" группу захватчиков под Бахмутом. Видео

Дарья Дурова
Война против России
2 минуты
7,7 т.
Снайперы ССО ВСУ уменьшили количество оккупантов, которые пытались наступать в районе Бахмута

Военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины сорвали вражескую попытку наступательных действий на Бахмутском направлении, ликвидировав группу захватчиков. Четыре военнослужащих страны-агрессора стали "двухсотыми" (погибли), трое – "трехсотыми" (получили ранения).

Видео дня

Работу снайперов по вражеским целям показала пресс-служба ССО Вооруженных сил. Ролик появился 16 марта в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты в прицеле защитников Украины
После того, как одного подстрелили, двое других продолжили бежать

Защитники Украины отметили, что противник продолжает забрасывать позиции наших войск телами.

После успешной работы операторов ССО ВС Украины "противник понес потери и отказался от штурма этой ночью", сказано в сообщении.

В видео на фоне слышны перехваченные переговоры оккупантов, подтвердившие результаты наших воинов.

Бахмут карта

Напомним: Генштаб ВСУ заявил, что за 15 марта были ликвидированы 1040 российских оккупантов. С начала большой войны на украинской земле нашли свою смерть уже около 162 560 российских захватчиков.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Пентагоне говорят, что Бахмут имеет "скорее символическую, нежели стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины. В то же время решения по поводу боев за Бахмут должно принимать украинское руководство, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– В ВСУ сообщили, что противник продолжает безуспешные попытки окружить Бахмут и продвинуться вперед. Украинские военные по-прежнему держат оборону.

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