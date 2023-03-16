Планы оккупантов на штурм провалились: ССО ВСУ "отминусовали" группу захватчиков под Бахмутом. Видео

Военнослужащие Сил специальных операций ВС Украины сорвали вражескую попытку наступательных действий на Бахмутском направлении, ликвидировав группу захватчиков. Четыре военнослужащих страны-агрессора стали "двухсотыми" (погибли), трое – "трехсотыми" (получили ранения).

Видео дня

Работу снайперов по вражеским целям показала пресс-служба ССО Вооруженных сил. Ролик появился 16 марта в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины отметили, что противник продолжает забрасывать позиции наших войск телами.

После успешной работы операторов ССО ВС Украины "противник понес потери и отказался от штурма этой ночью", сказано в сообщении.

В видео на фоне слышны перехваченные переговоры оккупантов, подтвердившие результаты наших воинов.

Напомним: Генштаб ВСУ заявил, что за 15 марта были ликвидированы 1040 российских оккупантов. С начала большой войны на украинской земле нашли свою смерть уже около 162 560 российских захватчиков.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Пентагоне говорят, что Бахмут имеет "скорее символическую, нежели стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины. В то же время решения по поводу боев за Бахмут должно принимать украинское руководство, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

– В ВСУ сообщили, что противник продолжает безуспешные попытки окружить Бахмут и продвинуться вперед. Украинские военные по-прежнему держат оборону.

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