Пострадали четыре человека: полиция показала видео первых минут после удара оккупантов на Константиновке

В Нацполиции показали первые минуты после обстрела российскими оккупантами города Константиновка в Донецкой области 6 мая. В результате атаки 4 человека получили ранения, один из которых в тяжелом состоянии.

Удары по городу россияне нанесли авиабомбой и артиллерией. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Национальной полиции Украины. Парамедики оказывали первую помощь раненым.

На кадрах видно, как они прибыли на место происшествия, осмотрели пострадавшего и транспортировали в больницу тех, кто нуждался в медицинской помощи.

В целом отмечается, что обстрелами повреждены 3 многоэтажных дома, легковой автомобиль и детский сад.

Напомним, утром 7 мая оккупанты снова обстреляли Никополь. В результате атаки пострадала пожилая женщина. Обстрел был произведен с помощью артиллерии и дрона-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также за прошедшие сутки россияне нанесли 224 удара по территории Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения, в том числе двое малолетних детей.

– 7 мая кафиры накрыли огнем поселок Белозерка под Херсоном. В результате обстрела повреждены частные дома, ранения получила 51-летняя женщина.

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