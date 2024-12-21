Пострадал от атаки российских дронов: патрульная полиция на бронеавтомобиле эвакуировала раненого пенсионера в Херсонской области. Видео

Российские войска продолжают обстреливать мирных жителей Херсонщины, используя разные виды вооружения. Одним из таких циничных ударов стал обстрел села Антоновка 16 декабря.

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В результате этой атаки пострадал пенсионер, которого успешно спасли украинские правоохранители. Подходящие кадры показали в патрульной полиции Херсонской области.

Так, 16 декабря около 11 часов утра российский дрон атаковал гражданских, в результате чего был ранен 82-летний мужчина.

Патрульная полиция оперативно прибыла на место происшествия. Благодаря использованию бронированного автомобиля правоохранители смогли быстро оказать медицинскую помощь пострадавшему и эвакуировать его в больницу, где он получил необходимое лечение.

"Друзья, мы круглосуточно на страже вашей безопасности и всегда придем на помощь. Берегите себя, не оставайтесь на открытой местности при обстреле", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России утром 20 декабря устроили артиллерийский обстрел Херсона, в результате которого погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей. Под атакой находятся и населенные пункты возле облцентра, враг прибегает к штурмам, вероятно, пытаясь занять район Антоновского моста.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря командование Сил обороны юга подтвердило информацию о сосредоточении Россией около 300 лодок для возможного наступления на Херсон. Украинские военные подчеркнули, что готовы к любым сценариям развития событий.

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