'Посмотрела в окно – и здесь уже пылало': жители Николаева рассказали об ударе России по городу. Видео

В ночь на 15 октября российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Николаеву. Местные жители рассказали, что слышали не менее семи мощных взрывов.

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Вследствие теракта существенно пострадали торговые павильоны на рынке в одном из районов города. Об этом рассказали жители Николаева, сообщает "Радио Свобода".

Жительница Николаева после ночных обстрелов рассказала, что вражеские ракеты существенно повредили здания на рынке. Женщина отметила, что после прилетов возник сильный пожар.

"Двери выбило, окна, потолок, крыша посечена. Товар еще более менее. Семь взрывов я точно слышала. Вот я когда встала в окно посмотрела – тут уже пылало. Мы пытаемся закрыть хотя бы, чтобы товар сохранить. Позабиваем окна и двери, а дальше уже будет видно по ходу", – сказала жительница Николаева.

Другая женщина отметила, что проснулась от сильных взрывов, которые прогремели в другой районе Николаева. Спустя некоторые время российские ракеты ударили совсем рядом.

О том, что под ударом путинских террористов оказался вещевой рынок, женщине сообщили коллеги по телефону. Сейчас люди пытаются навести порядок на месте прилетов, чтобы сохранить уцелевший товар.

Напомним, войска России в ночь на 15 октября ударили баллистическими ракетами по Николаеву. В городе прогремело несколько сильных взрывов: возникли пожары, погиб один человек и 23 пострадали.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить массированные атаки на украинскую энергетику. Такая угроза увеличивается с приближением зимы и морозов.