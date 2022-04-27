После 'фильтрации' в селах оккупанты отправляли украинских мужчин в Россию – The Wall Street Journal

Селу Великий Бобрик в Сумской области "повезло" – в первый день вторжения колонны российской бронетехники проехали мимо домов людей. Но через три недели они вернулись – и начались массовые репрессии, особенно в отношении мужчин призывного возраста. Позднее их начали вывозить для допросов в соседнюю Россию, где всякая связь с ними пропадала.

Местные жители рассказывают, что во время оккупации российские солдаты не совершали таких зверств, как в Буче, Ирпене и других освобожденных украинских городах. Но из-за того, что местные жители сдавали позиции врага украинским военным и всячески противостояли оккупантам, они организовали настоящие чистки, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас в селе тихо, армия РФ покинула его в рамках своего отступления с севера Украины. О недавних "гостях" напоминает лишь подбитая техника РФ и брошенные коробки с сухпайками.

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В Большом Бобрике жители создали специальную группу в Viber для обмена сообщениями о передвижении российской техники и их позиций. Иногда там даже размещали фотографии этих колонн. Когда оккупанты вернулись в село, первым делом они потребовали смартфоны у людей. Группу сразу удалили, но часть изображений осталась в памяти телефонов местных жителей.

Наталья Гончарук, которая работает в местном продуктовом магазине, сказала, что россияне забрали ее брата, и о его судьбе ничего неизвестно. "Мама каждый день звонит представителям власти, но никто ничего не может сказать", – сообщила Наталья.

Она показала свой телефон по требованию солдат РФ, в нем ничего не нашли. А вот в то, что у ее брата Сергея кнопочный телефон без интернета и возможности снимать видео, солдаты не поверили, они увезли мужчину.

Через несколько дней женщина отправилась на российский блокпост, чтобы расспросить о брате. Ей сказали, что он находится в соседнем селе Боромля, на заводе по упаковке яиц, который оккупанты превратили в "следственный изолятор".

"Они говорили, что дело брата расследуют компетентные органы, а потом его отправят домой. Теперь я понимаю, что они говорили всем одно и то же", – заявила Наталья.

Другая жительница села Вита Юринова рассказала, как к их дому подъехал БТР, солдаты с автоматами ворвались внутрь и стали требовать от нее и мужа Виктора информацию об односельчанах. Когда Виктор сказал, что ничем не может помочь, один из солдат выругался и ударил его.

Сначала задержали Виктора, потом пришли и за Витой. Следователь проверил ее телефон, где нашел фото друга в военной форме и номер члена терробороны, а также фотографию колонны российской военной техники. Они даже хотели привлечь к допросу 16-летнюю дочь женщины, но та уговорила оккупантов не трогать девочку.

Когда женщину вывели из подвала, она увидела своего мужа во дворе на коленях, его рот был заклеен скотчем, руки связаны, а нос окровавлен и сломан. Там было еще трое украинцев. Один из солдат выстрелил возле Юринова в землю и пнул его ногой.

Позднее Виту отпустили. Она запомнила слова захватчика: "Идите домой и воспитывайте своих детей не нацистской пропагандой, которой вас пичкали, а чтобы были нормальными людьми".

В дом Надежды Величенко также пришли "освободители". Они забрали ее сына Юлия, узнав, что он ранее принимал участие в АТО на Донбассе.

"Мать, если его руки не обагрены кровью, мы его отпустим", – вспомнила Надежда слова россиянина, когда увозили ее сына.

Житель села Гребениковка, который пожелал назваться Сергеем, рассказал, что был доставлен в российский Белгород с другими украинцами, где их допрашивали о связи с украинскими защитниками. Сергей говорит, что его с еще одним мужчиной освободили и вернули на территорию Украины. Он заявил, что был в одном подвале с Юриновым и другими пленными еще перед отправкой в Белгород, и оценил его состояние как плохое.

"У одного прострелена нога, у другого разорван и сломан нос после того, как его тащили крюком, у другого оторваны уши. Они были избиты в кашу", — отметил Сергей.

В конце марта россияне оставили село Большой Бобрик. Местные жители восстановили надпись "Слава Украине!" на стене центрального магазина возле церкви. А на месте, где был штаб армии РФ, кто-то поставил табличку "Улица мародеров".

Надежда Величенко заявила, что ее сына увезли в Россию и что его имя внесено в список заключенных для обмена. Вита Юринова рассказала, что недавно звонил мужчина, который находится в одной камере с Сергеем еще в Боромле, и сказал, что ее муж жив. А Наталья до сих пор ничего не знает о местонахождении ее брата.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские оккупанты превратили Мариуполь в гетто. Попасть в город без удостоверения о "фильтрации" невозможно. Теперь россияне собираются вводить разрешения на пребывание на улице, по городу передвижение уже ограничено, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.