Попал на концерт Кобзона в атомарной форме: в ВСУ показали уникальные кадры ликвидации российского комбата "Ермака". Видео
Воины батальона беспилотных авиационных комплексов "РАРОГ" из 24 ОМБр имени короля Даниила ликвидировали командира батальона 5-й диверсионно-разведывательной бригады "Терек" Евгения "Ермака" Смирнова. Это произошло в конце сентября, однако уникальные кадры ликвидации российского комбата 24 ОМБр показали только сейчас.
Как рассказывают украинские защитники, в тот день Смирнов сопровождал раненого кремлевского пропагандиста Дениса Кулагу. Они во время съемки очередного "репортажа" наехали на мину, которую ночью установили наши воины.
"Раненого комбата россияне оттащили на открытую местность и разбежались, после чего наш дрон точным сбросом разорвал его на куски", - отмечают в 24 ОМБр.
Что особенно интересно – так это поведение русских захватчиков, которые кичатся тем, что "своих не бросают".
Как был уничтожен российский комбат в Часовом Яру (видео 18+!)
Сообщается, что Смирнов принимал участие еще в оккупации Крыма в 2014 году, а после этого воевал против Украины в рядах террористических группировок самопровозглашенных "республик" Донбасса.
"Он получил справедливое возмездие. И так будет с каждым", – подчеркивают в 24 ОМБр.
Между прочим, в тот день вместе с "Ермаком" был уничтожен еще один роспропагандист, Денис "Таежник" Попов.
Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Денис Кулага, к сожалению, выжил. Как он был ранен, можно посмотреть здесь.
Почему пропагандиста Кулагу оккупанты оставили в кустах, а своего комбата вытащили на открытую местность, остается непонятным, но создается впечатление, что его намеренно подложили под дрон.
А в Курской области РФ получил ранение кремлевский "военкор" Евгений Поддубный. В его авто также попал украинский FPV-дрон.
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