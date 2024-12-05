Попал на концерт Кобзона в атомарной форме: в ВСУ показали уникальные кадры ликвидации российского комбата 'Ермака'. Видео

Воины батальона беспилотных авиационных комплексов "РАРОГ" из 24 ОМБр имени короля Даниила ликвидировали командира батальона 5-й диверсионно-разведывательной бригады "Терек" Евгения "Ермака" Смирнова. Это произошло в конце сентября, однако уникальные кадры ликвидации российского комбата 24 ОМБр показали только сейчас.

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Как рассказывают украинские защитники, в тот день Смирнов сопровождал раненого кремлевского пропагандиста Дениса Кулагу. Они во время съемки очередного "репортажа" наехали на мину, которую ночью установили наши воины.

"Раненого комбата россияне оттащили на открытую местность и разбежались, после чего наш дрон точным сбросом разорвал его на куски", - отмечают в 24 ОМБр.

Что особенно интересно – так это поведение русских захватчиков, которые кичатся тем, что "своих не бросают".

Как был уничтожен российский комбат в Часовом Яру (видео 18+!)

Сообщается, что Смирнов принимал участие еще в оккупации Крыма в 2014 году, а после этого воевал против Украины в рядах террористических группировок самопровозглашенных "республик" Донбасса.

"Он получил справедливое возмездие. И так будет с каждым", – подчеркивают в 24 ОМБр.

Между прочим, в тот день вместе с "Ермаком" был уничтожен еще один роспропагандист, Денис "Таежник" Попов.

Как сообщал OBOZ.UA, пропагандист Денис Кулага, к сожалению, выжил. Как он был ранен, можно посмотреть здесь.

Почему пропагандиста Кулагу оккупанты оставили в кустах, а своего комбата вытащили на открытую местность, остается непонятным, но создается впечатление, что его намеренно подложили под дрон.

А в Курской области РФ получил ранение кремлевский "военкор" Евгений Поддубный. В его авто также попал украинский FPV-дрон.