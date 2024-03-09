Получил ранения в тяжелом бою, имеет государственные награды: побратимы рассказали о сотруднике ТЦК, на которого напали на Буковине. Видео

Накануне, 8 марта, сеть облетело шокирующее видео, на котором на Буковине гражданский умышленно сбивает своим автомобилем сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, а дальше бросается на него с топором. Защитники из рядов 10 отдельной горно-штурмовой бригады узнали в работнике военкомата своего побратима, героя российско-украинской войны Николая Мусензового, награжденного двумя Орденами "За Мужество".

Воин встал на защиту Украины задолго до февраля 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России освобождал Киевщину и защищал Бахмут, неоднократно был тяжело ранен и вынужден был перевестись из боевого подразделения в ТЦК, потому что не мог больше защищать родную землю с оружием в руках. Об этом рассказали в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10 ОГШБр, где воевал Мусензовый.

В жутком видео, где гражданский умышленно сбивает автомобилем сотрудника ТЦК на Буковине, а затем бросается на него с топором, воины, ныне защищающие Украину на фронте, узнали своего побратима Николая Мусензового – главного сержанта 2 взвода 2 роты 108 ОГШ.

"В сети распространяется видео нападения на представителей ТЦК. После просмотра наши военнослужащие узнают в работнике ТЦК нашего побратима, сержанта Мусензового Николая Леонидовича, прошедшего с нами тяжелые бои за деоккупацию Киевщины и в сдерживании врага на Бахмутском направлении. Мусензовый знал о войне задолго до февраля 2022 года, ведь подписал контракт, состоял в должности главного сержанта взвода. Уже во время полномасштабного вторжения был старшим группы, которая неоднократно выходила на штурмы врага", – рассказали побратимы воина.

За героизм и самоотречение в защите родной земли и украинского народа, его свободы и независимости, за заслуги в боях с оккупантами Николай Мусензовый дважды был отмечен Орденом "За Мужество".

"Среди своих побратимов заслужил уважение и только положительные отзывы! Его позывной "Гранит" полностью соответствует его физической и нравственной выносливости", – подчеркнули в 108-м батальоне.

В ходе ожесточенных боев Мусензовый был тяжело ранен. Однако после лечения вернулся на передовую, к побратимам. Сделать то же после второго сверхсложного ранения он уже не смог: из-за проблем со здоровьем, не позволявших продолжать выполнять боевые задания на фронте, он был переведен в ТЦК.

И именно на него далеко в тылу напал не российский захватчик, а свой же земляк.

"Нас с начала полномасштабного вторжения было в штате где-то 140 человек в роте. Сейчас из тех, что были с нами с самого начала, осталось в роте, возможно, человек 12. Многие до сих пор лечатся. Многие – уже на правде (погибли. – Ред.)... Те, кому предоставили статус ограниченно пригодных, перевелись в тыловые подразделения или в ТЦК. И вот теперь себе думаю: стоило ли человеку пройти ад, потерять здоровье, остаться в живых, чтобы дома, на западной Украине, какой-то д*бильный гуцул на него нападал с топором и обзывал "пид*расом"? Вы не мужики, вы "телки" ср*ные. Сс*куны. Надеюсь, вас не заберут в армию, вас тупо посадят", – эмоционально отреагировал на события на Буковине один из воинов 108 батальона, который находится на передовой.

Ответственности за совершенное для тех, кто совершил нападение на сотрудников ТЦК, еще недавно проливавших собственную кровь за то, чтобы нападающим спокойно жилось, требует весь 108 батальон.

"Требуем от правоохранительных органов строгого наказания в отношении нападающих и привлечь к ответственности присутствующих там правоохранителей за их бездействие", – говорится в заявлении, появившемся в официальном Telegram-канале подразделения.

Напомним, накануне сеть облетело шокирующее видео, как 7 марта в Путильской громаде на Буковине мужчина на желтой "Ниве" умышленно сбивает работника ТЦК. Проехав несколько сотен метров, нападающий разворачивается и снова несется к сотруднику военкомата. Выскочив из автомобиля, он с топором бросается на представителя ТЦК, выкрикивая оскорбления в адрес мужчины. К нему присоединяется еще один гражданский с топором. В результате сотрудник ТЦК получил телесные повреждения, степень тяжести которых будет устанавливать экспертиза.

Также нападавшие разбили стекла в автомобиле, на котором приехали сотрудники ТЦК, после чего скрылись с места нападения.

В тот же день в полиции Черновицкой области OBOZ.UA рассказали, что личности нападавших установлены. Также правоохранители отметили, что возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве.

В настоящее время нападающие задержаны. А глава Селятинской территориальной громады Валерий Полянчук рассказал, что нападение совершили 41-летний житель села (он находился за рулем "Нивы") и его младший брат, которому 28 лет (он был на коне). Он также высказался по поводу мотивов, которыми могли руководствоваться нападавшие.

"Я считаю, что эти мужчины поступили неправильно. Но ситуация такова. У 41-летнего мужчины, который ехал на "Ниве", сын пропал без вести, а отец воюет еще с 2014 года. Ушел добровольцем. Также в АТО был его брат. Такие действия мужчин не поддерживаю. Но дальше ситуацию будет изучать следствие", – отметил Полянчук.