Похудел на 20 килограммов: защитник с Харьковщины, переживший российский плен, рассказал об издевательствах врага

Воин из Харьковщины Артур Маляренко попал в плен в июле 2022 года на Херсонщине, на тот момент он был ранен. За почти два года пребывания в неволе он потерял более 20 кг.

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Экс-узник РФ рассказал об издевательствах, которым подвергаются украинские воины в плену, в интервью "Суспільному". Россияне морят их голодом, издеваются и унижают, не оказывают медицинскую помощь.

Уроженец поселка Андреевка Артур Маляренко до полномасштабного вторжения занимался строительством. Как только РФ напала, он присоединился к терробороне, помогал охранять поселок от мародеров и, по его словам, "выпрашивал повестку". В апреле 2022 года присоединился к рядам украинского войска. Обучение проходил в Житомирской области, а оттуда попал в разведку отдельной аэромобильной бригады.

"Там выезжали в некоторые места. А потом последние раз задачи получили. И получилось немного неудачно. 19 июля я в бою уже получил ранения. Пролежал ночь и утром меня уже подобрали. Но не те", – говорит Маляренко.

В плену защитник провел около двух лет. Сначала, рассказывает он, его держали во временно оккупированном Крыму, затем перевезли в Волгоградскую область РФ.

Россияне, вспоминает Маляренко, над украинскими пленниками постоянно издевались.

"Постоянные унижения, обиды. Ты там никто и зовут тебя никак. Как один говорил: "Пыль, что ты хочешь?" Ненормальной лексикой выражались постоянно. "Вы такие-сякие, вы здесь живете, вас содержат, трехразовое питание, одевают, обувают, на полном гособеспечении", – рассказал он.

Также Маляренко отметил, что украинских воинов оккупанты пытали голодом: еду им давали почти несъедобную и в количествах, достаточных лишь для того, чтобы те не умерли голодной смертью. Сам Маляренко за время плена потерял более 20 кг.

"Пища для существования. Вечером картошку давали, так она графитового цвета была от гнили. Конечно, гниль эту никто не срезает, не вырезает. Я, например, отбирал, а некоторые люди даже, говорит: "Ты что, выкидывать будешь? Да бросай мне в тарелку". То есть, даже вот так вот. Люди за кусок хлеба даже дрались. Они психологически давили тем, что, например, хлеб режется на четыре части. Буханка одна такая, другая немного меньше, середина там более-менее, а один кусочек тоненький, и этот кусок там тебе раз попался, два, потом ты уже начинаешь требовать. А чего я должен, и скандалы такие были в камерах", – вспоминает защитник.

О том, что везут на обмен, пленникам не сообщили. По словам воина, их просто погрузили в автозаки, переправляли самолетом, а дальше – автобусами.

"Каждый день я не терял надежду, сегодня-завтра должны поменять. Но ложишься, и все равно молишь Бога, чтобы это все быстрее закончилось. Пришли просто назвали мою фамилию и сказали с вещами на выход. Я, если честно, даже не думал , что это обмен. Просто думал перемещение камеры" , – поделился воин воспоминаниями.

Вернувшись в Украину, первым делом пообщался с женой, мамой и сестрой. Сейчас Артур Маляренко лечится в одном из медучреждений Полтавщины и планирует вернуться на службу.

После ранения, полученного накануне попадания в плен, из-за отсутствия надлежащей медпомощи сейчас защитник имеет проблемы с ногой.

"Может, там ногу поремонтируют, пойду дальше служить. Там уже время покажет. Раздробленная кость была, осколком раздробило. Пули там в мягкие части тела прошли, а осколок в кость вошел, повредил. Сказали, что будут ломать. Хотелось бы, чтобы поскорее закончилось все ад. Чтобы молодые ребята не погибали", – отметил воин.

Напомним, 17 июля в Украину из российского плена вернулись еще 95 защитников. Обмен был проведен при посредничестве ОАЭ. Все освобожденные из неволи – мужчины.

Между тем после обмена разразился скандал: по словам бывшего военнопленного на псевдо "Лелека", один из тех, кого вернули 17 июля, является предателем. Он сотрудничал с тюремной администрацией, отказывался от украинского гражданства и участвовал в избиении воинов-азовцев в колонии в Еленовке.

На эти обвинения отреагировали в ГУР МОУ, отметили, что работа по освобождению украинских воинов "ведется не на основании эмоций". Украина прилагает усилия для возвращения каждого украинского военнослужащего, находящегося в плену врага. Если же кто-то из них запятнал себя совершением преступления – с этим будут разбираться правоохранительные органы.