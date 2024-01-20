Похищал и пытал людей: СБУ сообщила о подозрении руководителю оккупационной 'полиции' в Херсонской области

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении очередному предателю с Херсонщины. Бывший сотрудник МВД Украины после оккупации Россией Херсона возглавил отделение оккупационной "полиции" в Каланчаке Скадовского района.

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Коллаборант после вступления в должность занимался похищением людей, которых пытали, принуждая к сотрудничеству с оккупантами. Об этом пишет Центр журналистских расследований со ссылкой на подозрение управления СБУ в Херсонской области от 18 января, опубликованное на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

О подозрении в коллаборационной деятельности и жестоком обращении с гражданским населением сообщено 51-летнему Сергею Щеглову.

Этот уроженец ныне временно оккупированного города Пологи на Запорожье на протяжении многих лет жил в захваченной Россией с 2014 года Макеевке Донецкой области. С 1995 года он работал в органах внутренних дел Украины, откуда в 2010 году уволился по болезни. Увольнялся Щеглов в звании майора милиции с должности помощника начальника отдела – оперативного дежурного дежурной части Центрально-городского райотдела Макеевского ГУ ГУМВД в Донецкой области.

Та "болезнь", которая стала причиной увольнения в 2010 году, не помешала Щеглову пойти на сотрудничество с оккупантами в 2022-м: 22 августа того года захватчики назначили его начальником отделения оккупационной "полиции" в Каланчаке.

После назначения Щеглов занимался похищениями проукраинских активистов, проведением репрессий и заставлял их согласиться сотрудничать с захватчиками под угрозами расправы.

"В сентябре 2022 года по приказу Сергея Щеглова в Каланчакской громаде задержали четырех местных жителей, отвезли в захваченное здание полиции и держали в нечеловеческих условиях без объяснения причин. Щеглов вместе со своим подчиненным избивал этих людей, заставлял изучать гимн РФ, фиксируя все это на видео, они были лишены еды и медицинской помощи. За каждое неправильное исполнение российского государственного гимна Сергей Щеглов избивал каждого пленника металлической палкой по голове", – пишет Центр журналистских расследований.

В настоящее время Щеглов находится на оккупированной части Херсонской области. Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

Предателю грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала предателя, наводившего российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром. Вражеским информатором оказался бывший руководитель одного из отделов Донецкой региональной таможни. Перед началом полномасштабного вторжения России чиновник вышел на пенсию и в декабре 2023 года дистанционно связался ГРУ генштаба ВС РФ.

По заданию врага житель Угледара в перерывах между российскими обстрелами обходил местность и фиксировал пункты базирования личного состава и военной техники ВСУ. Полученные сведения он переправлял спецслужбе РФ посредством скриншотов карт с текстовыми файлами.

Предателю грозит пожизненное заключение.