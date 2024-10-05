Погиб командир 186-го отдельного батальона Игорь Гриб: начато служебное расследование

Начато служебное расследование обстоятельств смерти командира 186-го отдельного батальона 123-й бригады Теробороны Игоря Гриба. Военный, участвовавший в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а также выполнявший боевые задачи на островах в Херсонской области, умер 2 октября: некоторые СМИ сообщали, что комбат мог совершить самоубийство.

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О начале расследования заявили в 123 бригаде ТРО. Там заверили, что сделают все возможное, чтобы решить возможные проблемы, которые есть в подразделении, с целью обеспечения дальнейшего выполнения боевых задач.

"Вынуждены сообщить информацию о смерти военнослужащего нашей бригады, командира 186 отдельного батальона Игоря Гриба. Это был преданный военному делу и своей стране военнослужащий, командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину- защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование", – говорится в заявлении 123 бригады ТрО.

Заявление о начале служебного расследования появилось после того, как журналист Владимир Бойко заявил, что комбат 186-го отдельного батальона якобы покончил жизнь самоубийством. Бойко также обвинил бойцов батальона в якобы побеге с позиций под Угледаром, что, отмечает он, "привело к окончательной потере города".

По данным "Общественного", версия о самоубийстве комбата на командно-наблюдательном пункте якобы подтверждается во внутренней сводке по фронту, оказавшейся в распоряжении журналистов. Также издание отмечает, что источники среди военнослужащих в 123 бригаде ТРО подтверждают эту версию.

"Последнее, что я слышал от этого комбата, когда он нас собрал в лесу и сообщил, что на боевые позиции должно зайти два расчета. Мы там должны находиться постоянно. Он сказал, что мы пройдем блокпост, через который мы не сможем выйти. Зайдет два расчета, если они лягут, то заходит на их место еще два, если они лягут, то больше некому будет заходить. Комбат сказал, что у нас есть ночь пережить с этим и обдумать, какое решение мы примем", – цитирует "Общественное" слова одного из бойцов бригады, прикомандированного в батальон Игоря Гриба.

"Общественное" также со ссылкой на упомянутого бойца пишет, что "утром те, кто хотел, собрались и уехали домой (в СЗЧ.– Ред.), а те, кто не хотел, собрались и поехали дальше, в надежде, что может что-то измениться и бригаду отведут".

"Через несколько дней мы узнали о самоубийстве. Я могу сказать только одно, он был очень хорошим комбатом, мы шли с ним в бой, мы ему доверяли, верили и знали, что все будет хорошо. Эта ситуация изменила настроение и дух целого батальона" , – рассказал журналистам другой боец, служивший в прямом подчинении у Гриба.

Между тем в сети многие выразили возмущение попытками осквернить память умершего комбата и очернить бойцов его батальона, не первый год защищающих Украину.

"Разъясняю тем, кто пытается запятнать 186 бат и его командира Игоря ГРИБА. Никто из бата позиции не сдавал. Игорь Гриб таких указаний не давал. Когда зашли на указанные позиции... там уже был АД. Не имею возможности все описать в связи с тем, что идет официальное расследование. Но факт, что до сих пор 186 БАТ находится там, где ему определило высшее командование. Это так есть. Комбат Игорь ГРИБ никогда не предавал свой батальон, своих военнослужащих и УКРАИНУ. ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ", – написал защитник Олег Бортников на своей странице в Facebook.

"Он лучший!", "Таких героев еще и не уважают, а грязью облить это на раз", "Лесник был НАСТОЯЩИМ ОФИЦЕРОМ, прошедшим ад войны с 2014 года начиная с командира взвода (28 ОМБР) и до КОМБАТА 186 (123ТРО), который имел ЧЕСТЬ. Низкий поклон и вечная память", "Я под его руководством служил с самого начала ! Вечная память командиру!!", "Сочувствующий и внимательный был комбат к семьям погибших. Чувствовали его поддержку на расстоянии", – соглашаются с Бортниковым в комментариях к сообщению, многие распространенную информацию о действиях как командира, так и бойцов его батальона называют клеветой.

В 123 ТрО в заявлении о начале служебного расследования обстоятельств смерти Игоря Гриба также акцентировали внимание на боевом пути бригады.

"О боевом пути нашей бригады и о ее военнослужащих, с первых дней войны вставших на защиту своей страны, известно немало. Личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области. Поэтому должны все понять и дать время руководству бригады и Командованию разобраться в сложившихся обстоятельствах в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем дальше информировать", – заверили там.

Игорь Гриб родился в Николаевской области. Службу в армии по контракту он начал еще в 2014 году. Прошел бои на Савур-Могиле, в Иловайске, участвовал в обороне Марьинки и Красногоровки.

В 2021 году Игорь Гриб возглавил 186 батальон 123 бригады территориальной обороны. Весной 2022 года ему было присвоено звание подполковника.

Во время полномасштабного вторжения его батальон участвовал в боях в Херсонской области. На момент смерти военному было 34 года.

Дома его ждали жена и дочь.

На малой родине, в Кривоозерской территориальной громаде, тело защитника встретили 5 сентября. Вдоль дороги, по которой направлялся скорбный кортеж, люди опускались на колено в знак уважения и благодарности перед военным.

Напомним, ранее стало известно, что в боях против армии России погиб воин с Полтавщины Дмитрий Назаров. Свой последний бой он принял под Тернами.