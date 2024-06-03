Поддерживает войну против Украины и призывает уничтожить Харьков: СБУ сообщила о подозрении роспропагандисту из Крыма. Фото

СБУ сообщила о подозрении пропагандисту Борису Рожину, придумавшему кощунственное название для российских оккупантов, которые захватывали Крым в 2014 году. Именно с его "легкой руки" путинских псов российские пропагандисты стали называть "вежливые люди". Сейчас коллаборант находится на территории РФ и цинично призывает уничтожить Харьков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. В ведомстве отметили, что сейчас Рожин является одним из ключевых рупоров Кремля, публично поддерживающих полномасштабную войну России против Украины и оправдывающих военные преступления российских фашистов.

"Среди прочего, он призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продолжение массированных ракетно-бомбовых ударов по городу", – сообщили в СБУ.

Как установило следствие, Рожин распространяет антиукраинский контент под псевдонимом Colonelcassad. Делает это через собственные аккаунты в соцсетях, его общая аудитория составляет около 1 млн пользователей.

У него длинная история антиукраинской деятельности. По данным следствия, Рожин начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансом.

Впоследствии он возглавил на оккупированном полуострове пропагандистское издание "голос Севастополя", распространяющее кремлевские фейки о войне против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

◾️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

◾️ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

◾️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

◾️ ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку предатель скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года киберполиция разоблачила и заблокировала криптокошелек Бориса Рожина, который предатель использовал для финансирования войны в Украине.

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