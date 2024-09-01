Под ударом 'Новая почта', ТЦ и Дворец спорта: появились ужасающие последствия вражеского обстрела Харькова. Видео

Днем 1 сентября россияне нанесли массированный удар по Харькову. Поражены отделения "Новой почты", торговый центр и Дворец спорта, пострадали десятки человек.

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Ужасающие последствия прилетов показали в компании "Новая почта", тем временем в Харьковской ОВА рассказали о ходе спасательной операции на местах попаданий в облцентре. На обстрелы также отреагировал президент Зеленский.

"В Харькове из-за обстрела россиян повреждено наше отделение. К счастью – люди целы. Во время атаки они находились в укрытии. Уровень повреждений уточняется", – отметили в "Новой почте".

В компании также показали последствия очередного теракта России, направленного против гражданских, на видео.

После появления первых сообщений о жестоких ударах по Харькову на очередное военное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал вражеские атаки на гражданскую инфраструктуру в мирном городе террором и заверил, что брошены все силы для помощи пострадавшим харьковчанам.

"Все необходимые силы для спасательной операции привлечены. И должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот террор. Для этого нужны не экстраординарные силы, а достаточная смелость лидеров – смелость дать Украине все, что необходимо для защиты", – снова обратился к мировому сообществу глава государства с призывом, который до сих пор мало кто слышал.

Также Зеленский показал на видео, к чему приводит кровожадность России и нерешительность Запада.

По состоянию на 15:30 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них – 5 детей. До этого сообщалось о по меньшей мере 30 раненых гражданских, в том числе четырех детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Удары по Харькову российские войска, как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, нанесли около 15:00. Массированный обстрел был произведен с территории РФ. Били по второму по величине украинскому городу баллистику.

По меньшей мере, семь ракет попали в трех районах Харькова: Киевском, Салтовском и Немышлянском.

В Немышлянском районе был разрушен Дворец спорта.

По словам Синегубова, по состоянию на 16 часов там продолжается поисково-спасательная операция.

"Продолжается операция по разбору завалов в спорткомплексе, где было одно из ракетных попаданий. Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются. Один человек, работающий там электриком, был заблокирован среди завалов. Сейчас он находится в безопасности. Возле спорткомплекса зафиксировано по меньшей мере 6 прилетов, часть из которых попала в землю", – отметил Синегубов.

В Салтовском районе же российские ракеты попали в нескольких метрах от входа в гипермаркет, поврежден также газопровод.

Там следователи и прокуроры при осмотре нашли и изъяли остатки ракет, что позволило установить их тип.

"Это металлические обломки зеленого цвета, характерного для ракет "Искандер-М". Также можете увидеть теплоизоляционную обмотку от двигателя ракеты типа "Искандер-М". Кроме того, по данным контроля систем ПВО была зафиксирована скорость этих баллистических ракет в воздухе. Она составила около 6 тысяч км/ч", – продемонстрировал обломки руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

По факту обстрела следователями Национальной полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Прокуроры Харьковской областной прокуратуры в этом производстве осуществляют процессуальное руководство.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в общей сложности россияне нанесли около 10 ракетных ударов по Харькову. В результате атаки повреждения и пострадавшие.