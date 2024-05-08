Под ударом была энергетика: какие ракеты запускала Россия по Украине 8 мая и по каким регионам целились

Целью массированной ракетной атаки России на Украину 8 мая объекты генерации и передачи электроэнергии. Враг направил удары на территорию ряда областей: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, последствия повреждений уточняются, энергетики уже работают над их ликвидацией.

Министр выразил уверенность, что своими атаками враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию. Галущенко призвал украинцев бережно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дроновой атаки на объекты энергогенерации Украины есть повреждения, в частности в центральном регионе. В компании отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся после отбоя тревог.

По данным мониторинговых каналов, россияне запустили разные типы ракет и БПЛА:

– крылатые ракеты Х-101/555 – с не менее 4-х бортов Ту-95 из района Саратовской области РФ;

– крылатые ракеты "Калибр" – вероятно, с подводной лодки в акватории Черного моря;

– управляемые авиационные крылатые ракеты Х-59/69 – с бортов Су-34/Су-35;

– баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

– ударные БпЛА типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 мая, в День памяти и примирения, в Киеве раздались звуки взрывов. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все цели в районе столицы. Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

– Также 8 мая российские оккупанты атаковали Полтавщину. В области отработало ПВО, однако есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.

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