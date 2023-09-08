Пламя и крики: появилось видео первых минут после вражеского удара по Сумам

Патрульный полицейский снял на бодикамеру первые минуты после российского удара по городу Сумы 8 сентября. Ракетная атака военных преступников была направлена на частный сектор населенного пункта.

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Ролик опубликовала в Facebook Патрульная полиция области. Пресс-служба отметила, что вражеская ракета попала в дом около 5:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он полностью уничтожен. Дома рядом повреждены. Есть пострадавшие", – сообщили правоохранители.

Они рассказали, что первыми на место обстрела прибыли патрульные. До приезда спасателей вместе с жителями соседних домов инспекторы тушили пожар, возникший в результате удара. Также осмотрели разрушенный дом, чтобы найти пострадавших и оказать им помощь.

Из-под завалов удалось спасти супругов, людей старшего возраста, и их четвероногого друга.

Местные власти ранее сообщили, что под удар утром 8 сентября попали жилые дома в районе Казацкого проспекта. Ранения получили три человека.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 7 сентября россияне также ударили по городу Сумы. В тот раз они использовали дрон-камикадзе Shahed-136. Попадание было по жилому кварталу, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

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