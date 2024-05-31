Пережила пытки врага: из российского плена вернулась полицейская из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Фото

Во время 52 обмена пленными, состоявшегося 31 мая, из российского плена удалось вернуть 24-летнюю следователя Национальной полиции из Мариуполя Марианну Чечелюк. Юная девушка провела в плену более двух лет, к ней захватчики применяли жестокие пытки.

Из плена молодая украинка вернулась с серьезными проблемами со здоровьем: она очень похудела, страдает от хронического бронхита и болей в спине, у девушки также начали отказывать почки и ноги. Об освобождении Марьяны стало известно из фотографий, опубликованных руководителем Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Приймак, ужасы, через которые девушке пришлось пройти в неволе, описали в проекте "Хочу жить".

Изможденную заплаканную молодую полицейскую, которая 31 мая ступила на свободную украинскую землю после двух лет плена, Юлия Приймак показала в своем профиле в Instagram.

Эта измученная девушка, которую только-только удалось вырвать из российских застенков, сейчас напоминает тень той цветущей юной красавицы, которой была молодая следователь Нацполиции на момент увлечения оккупантами Мариуполя, где Марьяна жила и работала.

Среди военнопленных, которых удалось вернуть в рамках 52-го обмена, 24-летняя следователь Национальной полиции из Мариуполя Марианна Чечелюк. Она находилась в плену более двух лет.

Вместе с семьей Марьяна в разгар боев за город укрывалась от беспощадных бомбардировок российских войск на "Азовстале" вплоть до эвакуации гражданских с территории предприятия. Тогда, в мае 2022-го, во время эвакуации гражданских в Запорожье родителей Марьяны оккупанты выпустили, а ее саму, узнав о месте работы девушки, вывезли в фильтрационный лагерь в поселке Безымянное Донецкой области. Вместе с Марьяной на фильтрацию отправили и ее несовершеннолетнюю сестру Алину.

Из Безымянного же Марьяна попала в тюрьму во временно оккупированном Донецке. Дальше были колонии в Еленовке, Таганроге, Камышине, Мариуполе...

За два года пребывания в плену девушка только раз смогла поговорить с родными, также семья получила от нее несколько письменных известий. Марьяна рассказывала об ужасных условиях содержания и стремительном ухудшении здоровья.

Мама полицейской в свое время рассказывала журналистам издания ZMINA об издевательствах, которые испытывала ее дочь в неволе. Молодую украинку оккупанты морили голодом, избивали, издевались другими способами. Из-за условий содержания в плену у девушки ухудшилось здоровье: заболевания дыхательных путей и ангина перешли в хроническую форму бронхита.

"Марианна очень похудела, у нее ослаб иммунитет, стали выпадать волосы, исчезли месячные", – рассказывала о состоянии девушки ее мать.

В проекте "Хочу жить" добавили, что у Марьяны начали отказывать почки и ноги, начались проблемы со спиной.

"Только после этого Россия разрешила обменять Марьяну своего военнослужащего... Такому скотскому, бесчеловечному обращению с Марьяной и другими женщинами в российских застенках нет никакого объяснения. Она не была комбатантом, ее удерживали в заложниках без всяких причин. Вся ее " вина "состояла в том, что она была представителем украинского государства", – подчеркнули в проекте.

Там напомнили: в плену до сих пор находятся около 400 украинских женщин. Большинство из них – гражданские. Россияне похитили их так же, как Марьяну Чечелюк. Как и Марьяна, часть украинок находится в неволе уже третий год.

"По непонятным причинам Россия очень неохотно возвращает украинок даже в формате обменов на военнопленных мужчин. Создается впечатление, что главная цель российской стороны - просто издеваться над ними и над украинским народом. Другого рационального объяснения мы не имеем", - резюмировали в "Хочу жить" .

Напомним, 31 мая после продолжительного перерыва в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек. Защитники Украины по ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и полиции, а также четыре гражданские женщины стали первыми пленными, вернувшимися из неволи после обмена 8 февраля текущего года.

Среди освобожденных защитников есть находившиеся в плену практически с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный, а также военные, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

Обмен был проведен в формате 75 на 75, содействие в его проведении оказали ОАЭ.