'Переосмысливается все': пограничник рассказал о российском плене и борьбе за Украину. Видео

Украинский пограничник Алексей Гулаков провел в российском плену больше года. Его родители около полутора месяцев не знали, что он жив: защитник считался пропавшим без вести.

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Во время обмена 17 июля этого года Алексей наконец-то вернулся домой. Его рассказ о том, через что пришлось пройти, и о том, как меняет людей плен, опубликовали в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Алексей признается: прошедшие через плен непременно меняются. В частности, они переосмысливают свое отношение к жизни и начинают ценить то, на что, как правило, большинство из нас не обращает внимания.

"Я думаю, что каждый, кто вышел из плена – он уже изменился. До попадания в плен ты жил. А в плену ты существуешь... Самое элементарное – обычная игла для шитья, та же нить... Ты не мог подумать, что когда-то для тебя будет проблемой где-то ее взять, чтобы пуговицы себе пришить. Переосмысливается все в плену. Все твое отношение к жизни", – рассказал Гулаков.

На защиту Украины он стал еще в марте 2022 года, когда российские войска пришли на украинскую землю.

Алексей вспомнил свое последнее сражение на востоке Украины, после которого попал в плен.

"Штурм начался у нас около 5 утра. И к вечеру мы держали позицию, уже были в окружении... Тогда дали нам команду отступать. Нас прикрыли из миномета, чтобы мы смогли отойти... Мы несли тяжело раненого, он говорил:" Бросьте меня, отходите сами". Но как же мы можем его бросить? Тащили до последнего, сколько было сил, сколько было возможности... А потом вышли на засаду. Там бой был. В том бою в него пуля попала. Он там погиб", – рассказал пограничник.

В том бою Алексею и его побратиму удалось выжить. И они почти добрались до своих. По крайней мере, так пограничники думали, направляясь к позиции, которую уже контролировали российские захватчики.

"Когда попадаешь в такую ситуацию, то очень большое желание просто жить. Я не думал, что когда-то я с таким столкнусь. Выходили по болоту. За нами дроны летали. Два дрона было, один наблюдал за нами, а другой сбрасывал ВОГи... Хотели выйти к своим. Думали, что там одна позиция еще наша. Но, как оказалось, она уже была не наша. …Пришлось сдаваться", – рассказал Алексей Гулаков.

Сначала оккупанты повели пленников в ближайшее село, которое находилась под их контролем. Впоследствии – перевези в один из оккупированных городов Луганской области. Алексей предполагает, что это был город Сватово.

О том, что сын не погиб, его родители узнали только через полтора месяца спустя. Все это время пограничник считался пропавшим без вести.

"За этот год (проведенный в плену. – Ред.) не было и дня, чтобы я не думал о доме, о родных. Я думал, как я выйду из плена. Представлял себе это", – признается молодой защитник.

Также он рассказал о том, что после возвращения из плена (а обменяли Алексея 17 июля этого года, когда Украина смогла вернуть 95 своих защитников) его ждала одна очень неожиданная радостная весть: он узнал, что его побратим , которого Алексей считал погибшим во время последнего перед пленом боя, выжил.

"Когда было сражение – этот парень прибегал. Я прикрывал его. Он в посадку забегал. И мы увидели взрыв. Взрыв был мощный, я просто не представляю, как он выжил... Все мы думали, там, в плену, кто там был, что в любом случае он "200". А когда вышел из плена, я узнал, что он жив. И очень рад этому", – с улыбкой говорит пограничник.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, Украине удалось вернуть из плена РФ еще 115 Героев. В основном это были военнослужащие срочной службы, попавшие в плен еще в первые месяцы войны.

В частности, в Украину вернули пограничников, находившихся в российском плену с 24 февраля 2022 года.

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