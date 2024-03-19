Передавал данные для диверсий и ударов: СБУ задержала информатора РФ, который шпионил за ВСУ в Николаевской области. Фото

Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала очередного российского агента. Бывший сотрудник местного оборонного завода по заданию российской разведки собирал информацию о боевых позициях комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Для этого он использовал БПЛА, оборудованные камерами для видеофиксации. Подробности опубликованы в Telegram-канале СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного информатора военной разведки РФ, который действовал на Николаевщине. Злоумышленник пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Чтобы отследить места базирования украинской ПВО, фигурант запускал беспилотные летательные аппараты, оборудованные камерами видеофиксации... Рашисты планировали использовать полученные сведения для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в том числе для огневого поражения украинских комплексов ПВО", – говорится в сообщении.

В Службе добавили, что собранную информацию предатель – бывший работник одного из оборонных заводов Николаевщины – посредством одного из мессенджеров передавал российской спецслужбе через "связного": экс-сотрудника расформированного спецподразделения милиции "Беркут", ныне находящегося во временно оккупированном Крыму.

Шпион из предателя оказался не очень ловким: сотрудники Службы безопасности разоблачили его еще в начале "разведывательной активности". Благодаря этому СБУ смогла не только пошагово задокументировать преступление, но и обезопасить места дислокации подразделений ВСУ от вражеских ударов.

"На финальном этапе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в собственном доме. Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используют для кустарного производства взрывчатки. По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, которые попадали в камеры его беспилотников", – добавили в СБУ.

Внимание российской разведки предатель привлек благодаря оставленным в российских Telegram каналах комментариям с поддержкой агрессивной войны РФ против Украины.

В настоящее время шпион задержан, ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины и взяли под стражу. Суммарно предателю грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинской ПВО вблизи Авдеевки. Женщина находилась в розыске за мошенничество и воровство. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года она сбежала в Житомирскую область.

Женщина активно общалась в чатах российских Telegram-каналов, где искала заработок, и попала в поле зрения российской спецслужбы. Ее завербовал кадровый сотрудник ФСБ, и впоследствии она возобновила связь с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы втемную получать от них "нужную" информацию.

Под видом бытовых разговоров по телефону она пыталась узнать о действиях украинской ПВО во время воздушных атак российских войск и собирала информацию об ориентировочном расположении зенитно-ракетных комплексов ВСУ. За это предательница может попасть за решетку пожизненно.