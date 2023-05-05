'Оторвало полруки, его в часть вернули': жена оккупанта рассказала о произволе в войсках РФ. Аудио

В оккупационной армии России военное командование принимает решения возвращать на фронт в Украину даже тех оккупантов, которые получили серьезные ранения. Жена одного солдат вражеского войска рассказала, что в часть вернули даже захватчика, которому оторвало половину руки.

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Перехват ее телефонного разговора опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в четверг, 4 мая. Супруга оккупанта пожаловалась, что так произошло с одним из ее знакомых (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам россиянки, военный террористической армии страны-агрессора три месяца лежал в больнице после ампутации, а когда его выписали, то не комиссовали, а заставили вернутся в часть.

"Наш знакомый Серега рассказывает, что у них у пацана или у мужика, не важно, половину руки оторвало. Три месяца полежал в больнице, должны комиссовать, да? Хр*н там, назад! Нормально? Вот так Сергей говорит, что его не комиссовали, сказали назад в часть. Говорит, тут уже не знаешь, чему удивляться. Тем более, три месяца пролежал. Представь: оторвало полруки и назад в часть вернули!" – сказала она.

Жена захватчика также рассказала, что другой знакомый уже несколько раз лежал в больнице с ранениями, полученными на войне с защитниками Украины.

"Люды моей Серега был в больнице с осколками. Лежал с ранением в Сватово. А еще Света мне позавчера позвонила.. Хорошо, что в каске был, осколок в каску попал. Там ухо, по-моему.. Короче Серегу контузило. У него контузия теперь. Говорит, на правой ноге, по-моему, три пальца он не чувствует, плохо работают... И понимаешь, это же второй раз уже", – добавила россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевикам российской частной военной компании "Вагнер" недолго удается продержаться на войне в Украине. Многих из них ликвидируют вскоре после приезда на передовую, а домой потом отправляют все, что от них осталось.

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