Отказалась от российского паспорта: в РФ более 4 месяцев удерживают в СИЗО уроженку Крыма

Страна-агрессор Россия удерживает в СИЗО 25-летнюю уроженку Крыма Ление Умерову. Девушка отказалась от паспорта государства-террориста. Умерову задержали в пути к полуострову, куда они ехала, чтобы ухаживать за больным отцом.

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Оккупанты еще четыре месяца назад арестовали крымскую татарку и до сих пор не выпускают из изолятора. Об этом в Facebook сообщил брат Уваровой – Азиз Умеров (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Более 4 месяцев Россия удерживает в заложниках гражданку Украины, мою сестру Умерову Ление. Оккупанты обвиняют ее в надуманных обвинениях в неповиновении правоохранителям. В настоящее время Ление содержится в изоляторе временного содержания города Владикавказ. Единственное "преступление", которое она совершила, – не получила российский паспорт, будучи уроженкой АР Крым", – написал Умеров.

Мужчина уже обратился к общественным активистам, представителям правозащитных организаций и органов государственной власти с призывом помочь в освобождении Ление из плена.

По информации Крымской правозащитной группы, задержание Умеровой произошло 4 декабря 2022 года. Она из Киева через Грузию ехала в Россию, чтобы оттуда попасть в оккупированный РФ Крым. Задержали девушку на грузино-российской границе за якобы нарушение правил режимной зоны.

До 16 марта она находилась в Центре временного содержания иностранных граждан возле Владикавказа. Местный суд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) и присудил штраф в размере 2 тысячи рублей.

Ночью 16 марта Умерову выпустили из центра содержания иностранных граждан. Но у ворот ее уже ждала машина с 4 мужчинами. Они схватили девушку, надели на голову пакет и привезли в незнакомый район Владикавказа, где просто бросили. Затем крымчанку задержал полицейский патруль. Причина – якобы неповиновение правоохранителям. Позже Ленинский райсуд назначил Умеровой административное наказание – 15 суток ареста.

Тем временем на девушку снова составили протокол. На этот раз она якобы отказалась отдавать свой телефон полицейским и 27 марта суд снова назначил ей еще 15 суток ареста. Так татарку перевези в ИВС Беслана.

Кроме того, 9 апреля на нее снова составили очередной протокол якобы за неповиновение полицейским. И уже 11 апреля Советский суд Владикавказа назначил еще одну партию 15 суток ареста.

"Девушку просто содержат под видом этих административных арестов. Это грубые нарушения, очевидно имеющие характер политически мотивированного преследования и фальсификации административных дел. Опасаюсь, что с помощью этих административных арестов девушку по факту удерживают в неволе с целью фабрикации уголовного дела", – заявила глава правления КПГ Ольга Скрипник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России инкриминируют незаконное пересечение границы мужчине, которого называют украинским пилотом, чей самолет упал в Брянской области 5 апреля. "Украинского пилота" отправили на месяц в СИЗО.

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