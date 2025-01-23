От тела погибшего не отходит его пес: сеть поразили кадры из Запорожья после удара РФ. Видео

В Запорожье рядом с телом погибшего от российского обстрела мирного жителя долгое время сидел его пес. Очевидцы заметили, что домашний питомец не отходил от места, где лежал его умерший хозяин.

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Соответствующими видео утром в четверг, 23 января, поделилась корреспондент "Ми-Україна" Елена Каптюх. Напомним: по состоянию на 9:00 было известно об одном погибшем и минимум 25 потерпевшим в Запорожье.

Погибшему мирному жителю было 47 лет. "Рядом с телом сидит и не отходит пес погибшего Бим", – рассказала журналистка.

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Российские оккупационные войска ударили по городу рано утром, около 04:00, баллистикой. Враг нанес четыре ракетных удара. В частности, агрессор повторно попал по энергообъекту, который накануне вечером был атакован дронами.

В целом среди потерпевших – двухмесячный ребенок, спасатели и энергетики.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 22 января россияне атаковали Запорожье пятью "Шахедами". В одном из районов вспыхнул пожар.

– По предварительным данным, для нового обстрела города террористические войска использовали баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

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