От 300 до 400 человек еженедельно: в оккупированном Мариуполе продолжают разрастаться закрытые кладбища. Фото
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается высокий уровень смертности среди населения. Предварительно, каждую неделю там хоронят от 300 до 400 местных жителей.
Такие данные в пятницу, 8 сентября, озвучил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На своем канале в Telegram он поделился фотографией одного из городских кладбищ.
"Это картина последствий "негеноцида" по версии ООН", – подписал снимок чиновник.
Он заявил: даже закрытые кладбища в Мариуполе продолжают расти.
"От 300 до 400 человек [умирают] еженедельно из-за неоказания медицинской помощи, отказа в лекарствах в случае отсутствии паспорта, антисанитарии и политики маргинализации (просто сознательного продвижения алкоголизма среди населения)", – написал советник мэра.
Андрющенко задал риторический вопрос: "Если это не геноцид, то что?".
Напомним: Международная комиссия ООН не увидела признаков совершения Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Месе выдал, что преступления якобы не соответствуют юридической квалификации Конвенции о геноциде
Как писал OBOZREVATEL:
– В Центре национального сопротивления ранее заявили, что оккупанты решили заселить в захваченный украинский Мариуполь около 300 тысяч граждан России.
– В Минобороны Украины также говорили о том, что захватчики пытаются искусственно увеличить количество населения на оккупированных территориях. Они выселяют из домов украинцев, заселяя туда россиян.
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