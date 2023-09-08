От 300 до 400 человек еженедельно: в оккупированном Мариуполе продолжают разрастаться закрытые кладбища. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области наблюдается высокий уровень смертности среди населения. Предварительно, каждую неделю там хоронят от 300 до 400 местных жителей.

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Такие данные в пятницу, 8 сентября, озвучил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На своем канале в Telegram он поделился фотографией одного из городских кладбищ.

"Это картина последствий "негеноцида" по версии ООН", – подписал снимок чиновник.

Он заявил: даже закрытые кладбища в Мариуполе продолжают расти.

"От 300 до 400 человек [умирают] еженедельно из-за неоказания медицинской помощи, отказа в лекарствах в случае отсутствии паспорта, антисанитарии и политики маргинализации (просто сознательного продвижения алкоголизма среди населения)", – написал советник мэра.

Андрющенко задал риторический вопрос: "Если это не геноцид, то что?".

Напомним: Международная комиссия ООН не увидела признаков совершения Россией геноцида против украинцев. Глава комиссии Эрик Месе выдал, что преступления якобы не соответствуют юридической квалификации Конвенции о геноциде

Как писал OBOZREVATEL:

– В Центре национального сопротивления ранее заявили, что оккупанты решили заселить в захваченный украинский Мариуполь около 300 тысяч граждан России.

– В Минобороны Украины также говорили о том, что захватчики пытаются искусственно увеличить количество населения на оккупированных территориях. Они выселяют из домов украинцев, заселяя туда россиян.

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