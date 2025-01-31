'Остаться опасно': оккупанты нанесли комбинированные атаки по громадам Донбасса, много раненых. Фото последствий

Российские оккупанты 30 января нанесли комбинированные удары по трем громадам в Донецкой области, на Покровском направлении. В результате атак есть один погибший и десятки раненых среди мирных людей.

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Как сообщил Офис генпрокурора, Константиновская и Покровская окружные прокуратуры начали досудебные расследования по указанным атакам. В свою очередь глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнил число пострадавших и показал фото с последствиями ударов.

В частности, под прицел армии российских захватчиков попало село Иванополье в Константиновской тергромаде. Здесь в результате артиллерийских обстрелов погиб 64-летний местный житель.

Также оккупанты нанесли удар по Билицкому, сбросив авиабомбу ФАБ-500. Пострадали две 44 и 47-летние женщины, им оказана медицинская помощь.

Кроме того, враг несколько раз атаковал сам Покровск с применением FPV-дронов. В первой половине дня средство поражения попало по гражданскому транспортному средству, в котором пострадал 71-летний пенсионер.

Позднее оккупанты ударили беспилотником по эвакуационному автомобилю. Телесные повреждения получили водитель и двое пассажиров. У гражданских диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

"При процессуальном руководстве Константиновской и Покровской окружных прокуратур начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в ОГПУ.

Вадим Филашкин сообщил, что из-за указанных ударов общее количество раненых только в Краматорске составило 13 человек.

"В очередной раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно", – предупредил глава ДОВА господин Филашкин.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом на Покровском направлении в течение суток агрессор 51 раз атаковал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Луч, Покровск, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеново, Шевченко и Дачное.

Потери окупантов в этом направлении за указанные сутки составили 337 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены десять автомобилей захватчиков, одна антенна БпЛА, одно средство спутниковой связи, два средства РЭБ, один ПТРК, комплекс наблюдения "Муром-М" и три БпЛА оперативно-тактического уровня, и "существенно повреждены два миномета противника".

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