Организовали 'схему': в Виннице разоблачили более 10 чиновников военной медкомиссии, которые наживались на уклонистах

В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медицинской комиссии и врачей, которые за деньги помогали военнообязанным избежать призыва и бежать за границу. Уклонисты получали фиктивные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. В результате комплексных действий правоохранителей был задержан организатор этой деятельности – чиновник местного лечебно-диагностического центра, который привлек более 10 человек к незаконной "схеме".

Уклонисты платили за такие "услуги" организаторам от 3 до 10 тыс. долларов США. Размер оплаты зависел от "сложности" диагноза и неотложности его "установления".

После получения "запроса" организатор обращался к своим подельникам из местной военной медицинской комиссии, которые занимались фальсификацией медицинских выводов о состоянии здоровья клиентов.

Этим методом они создавали официальное основание для "списания" мужчин с военного учета и отмены соответствующих ограничений на выезд за границу.

Сотрудники СБУ выявили более 200 инцидентов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

Правоохранители задержали с поличным главного фигуранта этого дела – работника лечебно-диагностического центра, когда тот получал новую сумму за свои "услуги".

Во время проведения обысков в автомобиле и по месту работы и жительства задержанного были обнаружены деньги, полученные в результате коррупционных действий. Также сотрудники СБУ нашли документы, записи и компьютерную технику с материалами, свидетельствующими о незаконной деятельности.

Задержанному объявлено о подозрении по статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступлений, совершенных лицом, в частности по статье 368 части 2 Уголовного кодекса Украины.

Лицам, замешанным в преступлении, может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, корректировавшую воздушные удары оккупантов по Херсону. В течение месяца злоумышленница наводила российские "Грады" и "Шахеды" на освобожденный город.

Ранее в Донецкой области сотрудники СБУ задержали предателя, который передавал оккупантам данные о размещении ВСУ в прифронтовых населенных пунктах. Больше всего врага интересовали локации тяжелого вооружения и бронетехники западного производства в Славянске.

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