'Она бандеровка!': в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали мать четверых детей по наводке местного жителя

В Херсоне 3 апреля местная жительница Елена (имя изменено), мать четверых детей, подверглась изнасилованию со стороны двух российских оккупантов. На женщину в разговоре с солдатами РФ в магазине показал один из покупателей, местный житель, со словами "она бандеровка".

Солдаты РФ последовали за женщиной до ее дома. Она успела зайти внутрь, но они последовали за ней, сообщает издание The Daily Mail.

"Не говоря ни слова, они толкнули меня на кровать. Они прижали меня винтовкой и раздели. Не говорили много. Иногда меня называли "бандеровкой" или говорили друг другу "твоя очередь". Затем в 4:00 ушли", ­– рассказала женщина, не сдерживая слезы.

Она заявила, что после такого не хочет жить. Но готова указать на тех, кто ее сдал, поклялась найти их.

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Алина Кривуляк из организации по защите прав женщин "Ла Страда" говорит, что в Украине могут быть тысячи случаев изнасилований российскими оккупантами. Она подчеркнула, что на горячую линию "Ла Страда" поступили звонки о семи таких случаях из Херсона и Киевской области. Когда люди оправятся от шока, звонков будет больше.

"Российские солдаты совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и стариков", – заявляла ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. При этом она признала, что пока есть трудности со сбором доказательств в связи с военными действиями в стране.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российские солдаты насиловали детей во время оккупации населенных пунктов под Киевом. Некоторые преступления они совершали прямо на глазах у родителей несовершеннолетних жертв. О таких случаях рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Напомним, российские оккупанты пытали украинских военных, находившихся у них в плену. В частности, через страшные пытки и унижения прошли 15 украинских женщин из ВСУ, которых Украина освободила из плена в рамках обмена 1 апреля.

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