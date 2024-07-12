Оккупанты в Донецкой области убили женщину и завладели ее жильем: в сети рассказали о преступлении врага

На временно оккупированной части Донбасса российские захватчики совершили очередное тяжкое преступление. Они убили пожилую женщину в селе Никольское Волновахского района.

Видео дня

После этого захватчики заселились в дом, где жила их жертва. Об этом сообщили в движении "Жовта Стрічка".

"Активисты движения "Жовта Стрічка" сообщают, что в селе Никольское, Волновахский район Донецкой области была убита оккупантами женщина пожилого возраста. После убийства, россияне не только покинули место преступления, но и нагло заселились в ее дом, демонстрируя полное пренебрежение человеческой жизнью и правами. Местная оккупационная администрация только способствует таким преступлениям", – говорится в сообщении.

В "Желтой Ленте" назвали это преступление "частью более широкого паттерна насилия и репрессий", которые российские захватчики совершают против гражданских украинцев на временно оккупированных территориях нашего государства. Каждое такое преступление активисты тщательно документируют и доносят до мирового сообщества для их осуждения на международном уровне.

"Если ты или твои знакомые стали свидетелями преступлений рашистов – сообщай нам в чат-бот "Очі", – подчеркнули в "Жовтій Стрічці".

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты начали хоронить своих погибших в братских могилах в оккупированном Луганске. Так поступают с теми захватчиками, чьи личности не удалось установить.

Факт захоронения россиян в братских могилах признала так называемая "омбудсменка" Луганской области Анна Сорока. Так называемая "чиновница" заявила, что так были похоронены тела по меньшей мере 20 неизвестных захватчиков.