Оккупанты устроили пыточную для своих же солдат на Запорожье: партизаны узнали адрес

На временно оккупированной территории Запорожской области Украины российские военные устроили пыточную для своих же солдат в селе Розовка. Там ВС РФ издеваются над дезертирами и отказниками.

Видео дня

Об этом "Атеш" рассказал источник, знакомый с ситуацией. Соответствующую информацию было опубликовано на Telegram-канале партизанского движения во вторник, 1 июля.

Известно, что комнату для пыток оккупанты устроили в подвале одного из частных домов. Где находятся законные жильцы этого дома, не сообщается.

В подвальном помещении оккупанты издеваются и насилуют своих военнослужащих, которые отказывались выполнять приказы или пытались сбежать.

Пыточная обустроена по адресу: улица Ленина, дом 39, село Розовка, Запорожская область.

"Местные жители говорят, что постоянно слышно крики", – отметили партизаны.

Эта информация доказывает, что на юге Украины в рядах российских захватчиков есть большие проблемы с дисциплиной и дезертирством.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее губернатор Псковской области (РФ) Михаил Ведерников признал, что местные власти не собираются выплачивать деньги российским контрактникам, мобилизованным на войну против Украины.

– В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины завили, что российские захватчики осуществляют принудительную мобилизацию украинцев на ВОТ. С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор уже "призвала" в свою армию до 60 тыс. украинских мужчин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!