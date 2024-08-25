Оккупанты уничтожили жилой дом и попали в АЗС в Херсоне: есть погибшая и раненые. Фото

Утром 25 августа российские захватчики снова нанесли удары по Херсону. В Днепровском районе города они уничтожили частный дом, также попали по одной из городских АЗС.

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В результате вражеской атаки погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения. Подробности рассказали глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура.

Удары по облцентру российская армия нанесла около 10 утра. В частности, атаковали россияне Днепровский район Херсона, прилет пришелся на жилой дом.

"В результате "прилета" дом – уничтожен. Из-под завалов спасатели деблокировали тело погибшей женщины. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшей", – рассказал Прокудин.

Также захватчики попали по АЗС.

"25 августа 2024 года около 09:50 российские военные атаковали одну из заправок Херсона дроном. В результате сброса взрывчатки пострадал работник АЗС и водитель автомобиля. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", – отметили в прокуратуре области.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, у пострадавшего мужчины 53 лет – взрывная травма, контузия, осколочные ранения туловища и ноги, состояние средней тяжести.

Второй пострадавший, 24-летний парень, получил взрывную травму, контузию, осколочные ранения живота, спины и бедра. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время при процессуальной Херсонской окружной прокуратуре начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 25 августа оккупанты ударили по гостинице в Краматорске. В результате атаки пострадали журналисты из Украины, США и Британии.

Донецкая областная прокуратура проинформировала, что известно о двух потерпевших корреспондентах иностранного медиа, которым 38 и 40 лет. У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела. Еще один человек может находиться под завалами. Продолжаются поисково-спасательные работы.